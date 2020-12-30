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Три знака зодиака, которым сложно удачно выйти замуж

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: Вечерняя Москва

Астрологи отметили, что не всем женщинам дано удачно выйти замуж. На это влияет много факторов, в том числе и расположение планет при рождении.

Дамы-Львы — эгоистичные и самовлюбленные. Они зациклены на себе и почти не думают о других, их не интересуют чувства даже самых близких людей. При таком сочетании качеств речь об удачном браке не идет.

Женщины-Водолеи слишком умны, но почти не эмоциональны. Когда стоит раскрепоститься, они держат себя в руках. Представительницы этого знака сильно ценят свою свободу и личное пространство, поэтому выбирают не брак, а свободные отношения.

Дамы-Тельцы почти не идут на уступки, поэтому в отношениях стараются «подмять» партнера под себя. Телец не станет продолжать роман с мужчиной, который не будет прогибаться под ее прихоти. А значит, и до брака дело не дойдет.

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