Мечты исполняются — любовный гороскоп на 29 декабря

Сегодня ваши романтические грезы могут стать реальностью.

Овен ‌‌

Не исключено, что любимый человек подвергнет ваши слова сомнению. Не стоит доказывать свою правоту, так как действия окончательно убедят вторую половинку в правильности своего мнения. Одиноким Овнам не стоит принимать близко к сердцу все, что они сегодня услышат.

Телец

Возможно, в этот день вам придется признать, что самооценка партнера нуждается в укреплении и без вашей помощи в этом ему не обойтись. Одинокие Тельцы полностью поглощены делами в других сферах, что, возможно, отодвинет устройство личной жизни на второй план.

Близнецы

Астрологические влияния дня подтолкнут вас к увлеченному времяпровождению, которое целиком займет ваши мысли и желания. Возможно, партнеру это не слишком понравится, ведь он окажется обойденным вашим вниманием. Одинокие Близнецы вспомнят о былой влюбленности.

Рак ‌‌

Для Раков этот день будет богатым на впечатления в личной жизни. Звезды советуют смелее проявлять инициативу, особенно связанную с совместным отдыхом. Если вы пока одиноки, сейчас благоприятное время для того, чтобы сделать первый шаг в отношении потенциального избранника.

Лев ‌‌

Текущее положение планет говорит, что Львы склонны к размышлениям о перспективах совместной жизни с партнером. Не исключено, что ваш вывод окажется прямо противоположным мнению пассии. Если вы пока одиноки, не отказывайтесь от встреч и общения.

Дева ‌‌

Возможно, сегодня вам придется выступить в роли миротворца и дипломата между любимым человеком и окружающими. Оттого насколько им удастся договориться, зависит будут ли и ваши отношения гармоничными. Одиноким Девам желательно не конфликтовать с бывшим партнером.

Весы ‌‌

Не исключено, что в этот день вы обратитесь к своему прошлому и поймете в чем ошибки и просчеты с возлюбленными. Это поможет вам нормализовать сегодняшнюю ситуацию со второй половинкой. Одинокие Весы пересмотрят некоторые приоритеты в романтическом союзе.

Скорпион

Несмотря на негативное вмешательство третьих лиц в ваши отношения с любимым человеком, вы чувствуете уверенность в своих силах и готовы справиться с трудностями. Одиноким Скорпионам звезды рекомендуют сохранять позитив и не упустить счастливый шанс.

Стрелец

Не исключено, что сегодня вы можете попасть в плен неправильных логических выводов об отношениях с объектом своей симпатии. Постарайтесь не давать однозначных оценок происходящему. Одиноким Стрельцам звезды рекомендуют пересмотреть свое мнение о поклоннике.

Козерог

Сегодня многих Козерогов ситуация подтолкнет к тому, чтобы отложить все дела и постараться разобраться в собственных чувствах, в том числе и по отношению ко второй половинке. Если вы пока не встретили свою любовь, общение по интересам может принести приятное знакомство.

Водолей

Звезды подсказывают, что Водолеям желательно интересоваться мнением любимого человека и больше считаться с точкой зрения партнера. Если вы пока одиноки, поклонник противоположного пола поднимет вам настроение приглашением на романтическое свидание.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что вы сможете разобраться в своих отношениях со второй половинкой и смягчить ваши противоречия с помощью дружелюбно настроенных к вам обоим окружающих из числа близких знакомых. Сегодня могут исполниться давние мечты одиноких Рыб.