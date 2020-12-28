Нужен четкий план — финансовый гороскоп на 29 декабря

Сегодня обстоятельства и люди будут скидать вас с рабочего настроя. Придерживайтесь плана, чтобы не совершить ошибку.

Овен ‌‌

У Овнов, работающих удаленно, могут возникнуть сложности. В частности, если вы вчера отложили работу в расчете доделать её сегодня утром, то этому что-то помешает. В течение остального дня вы можете сталкиваться со случаями задержек в делах, всевозможных отсрочек или торможений. Работа с документами пойдет с препятствиями, постоянно придется что-то переделывать.

Телец

Тельцам в течение этого дня, возможно, многие дела придется переделывать заново. Также не исключено, что вам придется возвращать деньги за купленный товар, который окажется бракованным. От дальних поездок лучше воздержаться. Уделите внимание наработке новых практических навыков – это поможет вам сделать свой труд более профессиональным.

Близнецы

Близнецам, которым по графику предстоит выходить на работу с утра, возможно, придется столкнуться с препятствиями. В частности начальство может поручить вам выполнение тяжелой и низкооплачиваемой работы. Также может быть задержана выплата зарплаты или премии. В течение всего дня будьте осмотрительнее при работе с техникой и механизмами, не забывайте о выполнении техники безопасности.

Рак ‌‌

Ракам с утра лучше никуда не ездить и воздерживаться от инициатив. В это время вы можете быть рассеянными и излишне эмоциональными, что неблагоприятно для большинства видов занятий. Весь остальной день может пройти для вас в режиме торможения. В частности, могут откладываться запланированные деловые встречи, контакты. К некоторым вопросам придется возвращаться по нескольку раз.

Лев ‌‌

Львы в утренние часы вряд ли смогут продуктивно поработать. Рекомендуется основное внимание уделить качеству своего труда. Поставьте себе задачу делать любую работу так, чтобы не пришлось потом переделывать. Тем не менее, в течения дня могут быть задержки из-за технических сбоев. Аккуратнее работайте с дорогостоящими деталями и инструментами – есть риск их сломать.

Дева ‌‌

Девам, проходящим профессиональное обучение на экспресс курсах, в первой половине дня лучше воздержаться от занятий. Также это неблагоприятное время для экзаменов и выступлений на публике с чтением докладов. В течение остального дня воздержитесь от новых деловых встреч и попыток познакомиться с нужными людьми. Будьте осмотрительнее при участии в предновогодних корпоративных вечеринках.

Весы ‌‌

С утра Весам следует вести себя предельно осмотрительно. Возможно, начальство будет давать вам задания и с вашей стороны требуется, прежде всего, правильно понять и усвоить, что вам поручили. Именно из-за забывчивости и неправильного понимания и проистекают основные проблемы сегодняшнего дня.

Скорпион

Скорпионам с утра лучше не браться за дела, поскольку вы можете столкнуться с серьезными препятствиями. В течение остального дня наиболее успешное время в плане укрепления и расширения деловых контактов. Вы сможете познакомиться с тем человеком, который принесет вам много пользы.

Стрелец

Стрельцам с утра лучше воздерживаться от важной и ответственной работы, связанной с финансами и с обслуживанием техники. В это время возрастает вероятность ошибок и мелкого травматизма из-за собственной невнимательности и спешки. Старайтесь просчитывать свои действия наперед и перепроверяйте себя, чтобы все было сделано правильно.

Козерог

Козерогам с утра звезды советуют воздерживаться от деловых поездок. В течение всего дня тем, кто работает по найму на подчиненных должностях, следует быть внимательнее в отношениях с коллегами. Не высказывайте никому критических замечаний, даже если вы увидели их ошибки и промахи. Отнеситесь с пониманием к чужим слабостям. Возможны торможения в работе из-за технических сбоев.

Водолей

У Водолеев с утра может быть неблагоприятное время для выполнения профессиональных обязанностей. Вы будете склонны допускать много ошибок из-за поспешности и излишне эмоционального отношения к работе. Чтобы минимизировать ошибки, составьте себе подробный план действий и старайтесь придерживаться этого плана в течение всего дня.

Рыбы ‌‌

У Рыб в этот день будут часто возникать мелкие препятствия в делах. В частности в утренние часы лучше воздерживаться от личных инициатив и не браться за новые дела. Любой творческий труд, предполагающий новые решения, пойдет у вас с осложнениями. Если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение индивидуальному труду и уходите от любых форм коллективного труда.