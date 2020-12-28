Новогодняя суматоха — гороскоп на 29 декабря

15-16 лунные сутки. Сегодня утренний секстиль Луны и Марса поможет «ранним пташкам», но прилив энергии будет недолгим.

Во второй половине дня Луна в Раке, в зоне Полнолуния сделает ярче любые переживания, направит внимание на дом, быт или семью. Пора обсудить детали скорого праздника и выбрать площадку для веселой встречи Нового года. При выборе дома, страны, отеля, авто, парковки, места для тусовки придется пройти через колебания и выбор. Важно согласовывать интересы и иметь в виду риск вспышки застарелых конфликтов. Желательно быть дружелюбнее, не поминать прошлое и не наступать близким на «больные места».

Овен ‌‌

Личными нуждами Овнам сегодня лучше заняться рано утром: именно в это время дадут эффект их короткие энергичные порывы. Если нет срочных дел, полезно начать день с разминки или пробежки. Вторая половина дня заставит обратить внимание на дом, быт. Многим Овнам придется определиться с местопребыванием или семейными планами на новогоднюю ночь, пройдя при этом через колебания и сравнение вариантов.

Телец

Сегодня Тельцам лучше отложить важные дела на вторую половину дня. Даже если вы собираетесь в знакомый путь, звезды советуют взять время с запасом, так как в дороге вас ждут приключения. Не стоит нервничать, если все началось с колебаний и распутья: очень быстро найдется оригинальный выход (например, вы определитесь с транспортом или маршрутом). Решение подскажет друг или собственный навигатор.

Близнецы

В первой половине дня всем Близнецам лучше ориентироваться на свои личные привычки и текущие нужды. Близнецов-«жаворонков» ждет всплеск энергии или помощь со стороны - но и свой, и чужой энтузиазм быстро иссякнет. Наиболее насыщенна (а также тревожна и потенциально проблемна) вторая половина дня. В это время старайтесь избегать нагнетания конфликта, чтобы не подвергать себя и свои ресурсы риску.

Рак ‌‌

В начале дня Ракам придется исходить из внешних обстоятельств, зато во второй половине суток приоритетом можно (и нужно) сделать свои личные потребности. Вечер может пройти в колебаниях. Впридачу к собственным сомнениям, у многих представителей знака появится необходимость согласовать свои планы с другими людьми. Во избежание ссоры, звезды советуют вам включить дружелюбие и контролировать эмоции.

Лев ‌‌

Активный контакт с миром Львам сегодня лучше перенести на утро. Вечером стоит добровольно сократить внешнюю суету, иначе вмешаются обстоятельства. Может внезапно смениться настрой или погода, обостриться болезнь, найтись срочное дело. Возможны тайные колебания. Звезды намекают, что в режиме вынужденного тупика, хлопот, слабости или зависимости вам придется пребывать вплоть до новогоднего вечера.

Дева ‌‌

Девам стоит быстрее доводить до конца дела утром: это вопрос профессиональной чести, репутации или спокойствия на ближайшие дни. К новым планам приступать не рекомендуется: несмотря на суету, отдача будет низкой, возможен тупик. Вторая половина дня обострит старые личные конфликты и подчеркнет бреши в системе безопасности. Желательно вовремя разряжать обстановку, проявлять дружелюбие и понимание.

Весы ‌‌

Первая половина дня дает Весам свободу, но во второй им придется заняться обязательными делами - например, семейными или профессиональными. Звезды советуют не уклоняться от выполнения долга. Если в преддверии праздника наметился жесткий цейтнот, вам лучше не разрываться между разными целями, а делегировать часть задач другим людям. Важно справедливо поделить обязанности, иначе возможен конфликт.

Скорпион

Для Скорпионов день может начаться с мелкого кризиса. Преодолеть его будет нетрудно (особенно, если вы натренированы). Во второй половине дня стоит проявить максимум спокойствия, понимания и дружелюбия, тогда и отдача от мира будет аналогичной. Возможны метания при сборах в дорогу, связанные с выбором пути или снаряжения. Сложности может создать отсутствие прежней поддержки или смена маршрута.

Стрелец

Стрельцам стоит удвоить осторожность во второй половине дня. В это время могут взять верх негативные эмоции, напомнить о себе неразрешенные личные счеты или незакрытые долги. Внимания могут потребовать семейные и другие совместные ресурсы. Потенциально неблагоприятный период может длиться до новогоднего вечера. Лучше не играть в опасные игры, не создавать двусмысленных ситуаций в любви, бизнесе.

Козерог

Утро Козероги могут отдать рутине. Вечер создаст предпосылки для обострения спора. В семье, отношениях, деловом партнерстве важно поддерживать баланс и согласовывать интересы. Многие Козероги поддадутся былой «мании величия», захотят применить власть или навязать свое авторитетное мнение. Звезды намекают, что в новых условиях лучше не завышать роль своей персоны и не принимать все на свой счет.

Водолей

Сегодня свобода ждет Водолеев в начале дня. Если у вас есть планы на ту или иную активность, лучше с ними не медлить. Вторая половина суток способна снизить ваш тонус или подпортить вам настроение, привести в действие механизм старой работы или болезни, напомнить про неотданный долг. Лечебные процедуры, командировки, семейные, бытовые или служебные хлопоты грозят захватить и ваш следующий день.

Рыбы ‌‌

Рыбы почувствуют себя лучше вечером. Незримая моральная поддержка второй половины дня настолько приободрит многих Рыб, что им станут нипочем любые трудности (особенно, знакомые по прошлому). Тем не менее, эти сутки не лишены проблем. Возможен спор с ребенком или близким человеком, творческий кризис, барьер в игре, любви или бизнесе. Не остаться внакладе вам поможет чутье, случай или совет друга.