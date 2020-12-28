Астрологи рассказали, как найти общий язык с Овном

Они не любят сложных испытаний в своей жизни и чрезмерное количество комплиментов в свою сторону. А вот что Овнам нравится и что сделает их счастливее?

Дружба и искренность

Овны не сразу принимают вас в свою компанию, им нужно пообщаться и привыкнуть к вам. Но знайте, если они говорят вам о своих чувствах, то данный знак будет очень искренним и верным в отношениях с вами. И даже если весь мир встанет против вас, он всё равно до последнего будет с вами. Конечно же, вы в отношениях с Овнами должны проявлять те же качества быть готовым защитить и оберегать их.

Деньги

Овны не из тех, кто будет говорить, что деньги не главное в жизни, а скорее даже наоборот. Им нравится тратить деньги, как и всем, на одежду, еду, аксессуары и т.д. Они всегда готовы работать, но не за копейки и даже не за среднюю зарплату, так как знают себе цену, и будут работать только там, где им предложат хорошие и выгодные условия. Чтобы Овен чувствовал себя счастливым, вам придется неплохо тратиться и зарабатывать.

Правда

Овен очень прямолинейный знак и из-за этого у него часто не очень хорошие отношения с людьми. Он любит и говорит правду. Хорошо или плохо вы выглядите, вкусный или пересоленный суп, нравится ему ваш подарок или это ему вообще не нужно. Такое качество некоторых людей отталкивает. И если вы общаетесь с Овном, вы должны понимать, что он никогда не станет считать вас другом или подругой, если вы будете ему регулярно врать. Говорите всегда прямо и честно, но и не обижайтесь на его критику. Овны часто повторяют «я же не телепат» — они вообще не понимают, как можно говорить «нет», подразумевая «да».