Каким знакам зодиака нельзя брать кредиты

Чаще всего просрочки по кредитам в уходящем году допускали заемщики под знаком зодиака Рак, при это лучше всего задолженность обслуживали Девы и Тельцы, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Что касается качества кредитной истории, то самая большая доля очень плохой кредитной истории приходится на знак Рака, а доля очень хорошей кредитной истории — у обстоятельных Дев и Тельцов", — выяснили эксперты.

Самые ответственные заемщики, которые прилежнее всего заботятся о своей кредитной истории, это также Девы — 14% заемщиков, которые проверяют свою кредитную историю, родились под этим знаком зодиака. При этом меньше всех своей кредитной историей интересовались представители знака Льва, на которых приходится лишь 3,4% таких пользователей бюро. Доля же людей, рожденных под другими знаками зодиака, колеблется в диапазоне 7,5–9%.