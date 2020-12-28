Что ждет Козерогов в 2021 году

У Козерогов лето превратится в один сплошной праздник. Вселенная будет щедро осыпать их подарками: новые знакомства, выгодные покупки, путешествия. Но есть один минус — деньги. Их количество на банковском счете будет вовсе не положительным. Придется приложить немало усилий, чтобы восстановить баланс. И лучше не хитрить и не пытаться плести интриги — покровитель года Бык такое не любит. Медленно, но верно идите к намеченной цели, тогда он поможет вам ускориться.

Мужчины-Козероги тяжело переживают неудачи. Даже слишком. В этом году им нужно научиться относиться к жизни проще и понять, что любая ошибка не смертельна. И лучше не рвать на себе волосы годами, а взять себя в руки и быстро ее исправить. Тогда ущерб будет минимальным. В середине года Козероги перестанут идти к своим целям одни: кто-то попытается их обогнать на повороте. Готовимся к жесткой конкуренции и учимся быть настойчивыми, но уметь идти на компромисс — пригодится.

Любовный гороскоп для Козерогов на 2021 год

Одиноким Козерогам стоит научиться быть мягкими. Да-да, вы такие все такие успешные, гордые и независимые, но почему-то одинокие. Напыщенность и холод пугают. А тем, кто в паре, стоит больше времени проводить друг с другом. Это означает действительно делать что-то вместе, а не просто сидеть в одной комнате, уткнувшись в телефон. И наладьте, наконец, отношения с родственниками супруга/супруги — так всем будет легче. Поверьте.

Финансовый гороскоп для Козерогов на 2021 год

Козероги с детства выучили правило «копейка рубль бережет», поэтому часто на всем экономят и скрупулезно откладывают все заработанное — никаких спонтанных покупок. Но вот парадокс: в год Быка их повсюду будут поджидать непредвиденные расходы. Будет непросто, зато Козероги наконец-то научатся не жалеть деньги — это полезно.

Гороскоп здоровья для Козерогов на 2021 год

Козероги, будьте внимательны и научитесь обращать внимание на тревожные звоночки — болезни не берутся из неоткуда. Вы можете их найти и обезвредить еще на начальной стадии, зачем тянуть до победного? Подсказка: смотреть нужно в сторону кожи, костей или зубов – именно с ними могут быть проблемы.