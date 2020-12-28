Астролог рассказал, чем новогодняя неделя обернется для автолюбителей

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 28 декабря по 3 января.

Новогодняя неделя начнётся на благоприятной волне для водителей: скорее всего, ДТП будет меньше среднего показателя для праздничных дней.

В понедельник и вторник нужно снизить вероятность поцарапать авто в каком-то тесном пространстве — просто не стоит лезть в такие места.

В среду и четверг берегите ключи и документы на машину. При этом дни хорошие для поездок с родственниками, для решения семейных дел и организации праздничных мероприятий в узком кругу знакомых людей.

Утром в пятницу, 1 января, Луна пройдёт напряжённые аспекты к Урану, Юпитеру, Сатурну, посему для вождения зажечь зелёный свет можно самым опытным водителям, которые вопреки всему смогут пройти любой алкотест.

Суббота и воскресенье — благоприятные дни для перемещений на автомобиле, в том числе для создания комфорта в месте ночной парковки машины: подогрев, ясная разметка. В воскресенье поездка может здорово помочь делам.