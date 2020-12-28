Аналитики снов рассказали, к чему снится погода

В древности предсказатели сновидений считали, что сны о хорошей погоде предсказывают счастливые события, а сны о плохой погоде предсказывают грядущие беды и несчастья.

Сны, в которых отчетливо отражены погодные условия, могут предсказывать хорошее или плохое (в зависимости от того, какая погода снилась).

Современные аналитики снов придерживаются интерпретации Юнга, полагая, что погода во сне символизирует настроение, эмоциональный климат. Если в вашем сновидении светило солнце, шел снег, лил дождь, то они отражают ваше настроение в реальной жизни.

Еще одна интерпретация подобных сновидений основывается на том, что погода переменчива и непостоянна. Ваше подсознание может предсказывать перемены настроения в будущем.

Смысл сновидения часто становится очевидным, если во сне вы испытывали какие-то очень сильные эмоции, если увидели что-то из ряда вон выходящее, например, что летом идет снег.

Если вам снится штормовое небо, то сон может предсказывать споры, гнев, раздражение, а солнечная погода может символизировать счастье и оптимизм.Снег в наших сновидениях может указывать на охладевшие чувства.

Если вам снятся землетрясение, оползни или другие природные катастрофы, то это указывает на сильные эмоции, которые настолько неконтролируемы, что могут оказать самое разрушительное воздействие на ваш организм.