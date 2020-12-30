Что принесет год Белого Металлического Быка знакам зодиака

Сегодня расскажем, чего тебе и барышням других знаков зодиака ждать от года Белого Металлического Быка. Читай и заряжайся позитивом.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Тебе 2021-й принесет новых друзей, с которыми будет не только весело, но и познавательно, а кто-то из них еще и в вопросах добывания денег тебе чем-то поможет: добрым и своевременным советом, каким-то деянием или идеей, из которой ты разовьешь нечто грандиозное. А еще тебе предстоит загореться интересом к чему-то такому, чем ты никогда не занималась. Ты поймешь, что тебе не хватает каких-то навыков для того, чтобы обеспечить себя чем-то замечательным, и быстренько ими овладеешь.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тебя в 2021-м ждут всевозможные плюшки со всех сторон — от родни и начальства, от друзей и от людей, которые регулярно пользуются какими-то твоими услугами, навыками, советами. Все, что ты за прошлые годы вложила в других, вернется к тебе сторицей и даст тебе что-то по-настоящему важное. К тому же ты еще больше расцветешь, станешь краше, у тебя появится какой-то особый шарм, который привлечет к тебе массу позитивного внимания и принесет тебе что-то приятное в материальном плане.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Тебя в 2021-м возьмут под свое крыло те, кто точно знает, на каком поприще от тебя будет наибольшая отдача, где твои уникальные качества принесут отличную прибыль и еще что-то, помимо денег. Главное — не спорь с мудрыми людьми и не мешай им двигать тебя в сторону твоего же благополучия. Ждет тебя и веселье — шальное, головокружительное, разнообразное, однако им лучше не увлекаться. В малых дозах оно даст прекрасную разрядку и перезагрузку, а в чрезмерных закроет перед тобой какие-то важные для тебя двери и пути.

Рак (22 июня — 22 июля)

Тебе в 2021-м предстоит заново осознать свою привлекательность и захотеть что-то изменить в своей внешности, а это значит, что будет много шопинга и экспериментов с образами, в результате чего твоя женственность выйдет на какой-то совершенно запредельный уровень. А еще к тебе приплывут блага практически ото всего того, чем ты занималась в прошлые годы, и от людей, которым помогла. Ждут тебя и какие-то начинания в компании тех, с кем у тебя очень схожи не только цели, но и представления о мире.

Лев (23 июля — 22 августа)

Тебя в 2021-м ждут яркие творческие эксперименты, которые выведут твой талант на следующий уровень, а может, и радикально изменят присущий тебе стиль подачи музыкальных, живописных или литературных произведений. К тому же тебе предстоит стать несколько практичнее и научиться извлекать пользу из чего-то такого, что сейчас ты и за ресурс-то не считаешь. А еще у тебя пополнится круг общения, причем, вероятно, за счет людей, с которыми ты когда-то тесно контактировала, а потом почему-то перестала.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ты в 2021-м будешь стремиться «добыть денежку» из всего, до чего сможешь дотянуться, и почти во всех случаях тебе это удастся, так что финансовое положение не только выровняется, но и многократно улучшится. К тому же ты можешь стать для кого-то законодательницей мод, примером безупречного стиля и получить от этого какие-то приятные для тебя бонусы или опять-таки прибыль. А еще тебя ждут какие-то открытия, на которые тебя подвигнут близкие друзья или те, с кем ты не дружишь, но кого безусловно уважаешь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Тебе 2021-й принесет множество мелких, но приятных приобретений, в том числе и в области красоты, декоративного искусства, моды. Расширится и твой круг общения — на какие-то твои деяния народ станет слетаться как пчелы на мед, и ты сможешь выбрать себе новых друзей, ну или, по крайней мере, неплохо провести время, с кем-то делясь своим опытом и у кого-то что-то перенимая. А еще тебя ждут метаморфозы, но не пугайся — они будут комфортно плавными и приведут к чему-то по-настоящему прекрасному.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Тебя в 2021-м ждут какие-то особо важные начинания, от и до инициированные тобой, по твоему желанию, без оглядки на кого-либо из окружающих, ориентированные на твои самые сокровенные и дерзкие мечты. К тому же ты можешь кардинально изменить свой образ и имидж, перевоплотиться в полного тебе прежней антипода, вместе с чем поменяется и твое отношение к людям, линия поведения и манера взаимодействия с родней, коллегами, друзьями, представителями противоположного пола.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Тебе в 2021-м предстоит получить что-то хорошее от родственников, по полной использовать те твои качества, которыми обычно ты в делах предпочитаешь не пользоваться, освоить то поприще, которое давно тебя гипотетически привлекает. А еще тебя ждут какие-то приключения, благодаря которым ты обзаведешься новыми деловыми компаньонами, с которыми сможешь провернуть нечто поистине замечательное — прибыльное, интересное, дающее отличные перспективы и возможность личностного роста.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ты в 2021-м каким-то весьма интересным образом используешь имеющиеся у тебя ресурсы и благодаря этому сможешь вполне ощутимо пополнить свой счет в банке, да и родне поможешь, если очень хорошо тебя об этом попросят. Предстоит тебе и что-то добавить в свой образ; скорее всего, это будет нечто чрезвычайно оригинальное и даже экспериментальное, совсем тебе не свойственное, а оттого вдвойне впечатляющее для окружающих. Ждут тебя и карьерные успехи, причем тогда, когда ты и не предполагала.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Тебя в 2021-м ждет головокружительный взлет в личностном плане; ты будешь стремиться изменить многое в своем существовании и, соответственно, начнешь постоянно и неуклонно меняться сама, становясь все более и более совершенной. К этому приложатся успехи на тех поприщах, на которых до этого ничего выдающегося сделать не удавалось, новые знакомства, которые окажутся чудо как хороши и приятны, великолепные перспективы там, где, как тебе казалось, ты достигла своего потолка.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ты в 2021-м окружишь себя новыми благами и очень красивыми вещами, у тебя появятся интересные привычки, благодаря которым возрастет твоя привлекательность, ты станешь еще больше ценить физический и моральный, психологический комфорт, много внимания уделишь получению позитивных впечатлений и грамотной релаксации. А еще тебе предстоит открыть для себя какую-то особую прелесть в общении с родственниками, затеять нечто такое, что напрямую связано с искусством, найти новый источник вдохновения.