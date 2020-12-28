Как провести первый день года, чтобы в семье были деньги

«Как Новый год встретишь, так его и проведешь», – всем известная фраза.

Однако не многие задумываются о том, что первый день года тоже подходит к этой фразе. Существуют ритуалы, которые нужно выполнить для того, чтобы 2021-й подарил вам благополучие и достаток. Делать их нужно 1 января, иначе потом будет поздно.

Не сорите деньгами

В первый день года лучше показать, насколько вы бережно относитесь к деньгам, а не разбрасываете их направо и налево. Деньги любят аккуратных людей, которые их берегут, но и не любят слишком скупых. Если вам необходимо потратить некоторую сумму, расстаньтесь с ней спокойно и будьте уверены, что вам потом вернется эта сумма в трехкратном размере. Однако, если вы собираетесь потратиться на безделушку, лучше поберечь финансы.

Раздайте подарки

Если у вас есть подарки для близких людей, которые вы не успели подарить в новогоднюю ночь, развезите их в первый день года, если это возможно. Деньги любят не только аккуратных, но и щедрых людей, поэтому, чем быстрее вы подарите радость, тем будет лучше. Старайтесь больше думать о других, а не о себе.

Смените кошелек

Новый год стоит начать с нового кошелька. Не стоит бежать покупать его в первый день года – приобретите его заранее, а в первый день переложите купюры и монеты. Этим вы также покажете свою аккуратность. Кроме того, деньги любят счет, а вы, перекладывая их из одного кошелька в другой, пересчитаете и привлечете еще сильнее. Помните, что нужно выбирать красный или золотой кошелек для привлечения богатства.

Сделайте оберег

Существует много различных оберегов, притягивающих финансовую стабильность – китайские монеты, нити, амулеты и даже купюры с определенными номерными знаками. В первый день года не стоит забывать о символе нового года, поэтому вы можете сделать оберег самостоятельно. Для этого распечатайте картинку быка и заверните ее в пищевую пленку, чтобы не пачкалось.

Алевтина Кузнецова