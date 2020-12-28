Как понять, что у вас в доме бродит душа покойного

После смерти человека остается его душа, которая должна жить в своем мире и изредка навещать своих близких на Земле.

Однако бывает и такое, что души остаются вместе со своими родственниками и не могут уйти на тот свет. Такое происходит крайне редко, но даже если вы тоскуете по усопшему, не стоит держать его душу в вашем мире, так как у нее есть свое предназначение на том свете.

Стуки в окно

Покойные не могут войти в прямой контакт с обычным человеком, но могут проявлять себя через предметы. Одним из таких является окно. В древности окно приравнивали к зеркалу, так как в ночи оно может отражать происходящее в доме. Зеркала считали порталом между мирами живых и мертвых, а после заката окно превращалось в магический предмет. Если вы слышите непонятные стуки в окно по ночам, то с вами хочет связаться покойник.

Нестабильное электричество

Покойники также могут передавать свою энергию через электричество. Они подают сигналы близким людям и родственникам через свет в квартире. Если у вас неожиданно начала мигать лампочка, с которой нет проблем, вероятнее всего, с вами хотят связаться. Это касается и бытовых приборов. Если они включаются и выключаются сами по себе, то у вас в доме может бродить душа, не попавшая на тот свет.

Странное поведение животных

Считается, что проводниками в загробный мир могут быть кошки. Их всегда называли мистическими животными, потому что они могут видеть то, что не может человек. Странное поведение кошки может означать присутствие покойника. Если она лежала и неожиданно пошла в определенную сторону или долго смотрит в одну точку, то это значит, что домашний питомец чувствует присутствие посторонних. Собаки тоже могут чувствовать души умерших, но гораздо реже, чем кошки. Они сигнализируют об этом лаем и вилянием хвоста, смотря в пустоту.

Алевтина Кузнецова