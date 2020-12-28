Что ждет Водолеев в 2021 году

Водолеи легко увлекаются, и не умеют вовремя остановиться. В работе это даже хорошо: они быстро продвигаются по службе и достигают руководящих позиций. А вот в личной жизни не очень: никто не любит, когда на них напирают. Будьте помягче.

Водолеи привыкли двигаться в быстром ритме, но летом лучше снизить скорость, передохнуть и проверить здоровье. Тогда осенью у вас будет достаточно сил для новых подвигов. Золотое руно вы не найдете, но поправить финансовое положение все же удастся.

Мужчины-Водолеи везде видят возможности. И, как ни странно, это плохо. Они берут на себя слишком много проектов, и в итоге у них не хватает ни времени, ни сил, чтобы довести их до конца. Запомните: сверхзанятость не равно сверхприбыль. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном. Тот же принцип работает и в личной жизни: много романов забирает много ресурсов.

Любовный гороскоп для Водолеев на 2021 год

Не путайте дом и работу: в личной жизни никто не любит, когда им указывают. Ролевые игры хороши, но не играйте в руководителя и подчиненного за пределами постели: рискуете разрушить отношения. С партнером нужно быть партнерами. Неожиданно, правда?

Одиноким Водолеям, прежде чем вступить в новые отношения, нужно будет сперва разобраться со старыми: простить былые обиды и перестать смаковать воспоминания. Как только они это сделают, в их жизни сразу появится новый человек. Звучит просто, но на деле все куда сложнее.

Финансовый гороскоп для Водолеев на 2021 год

Водолеи совсем не умеют обращаться с деньгами: любят потратить ползарплаты на спонтанную (и не особо нужную) покупку, дать кому-то в долг или угостить полбара за свои счет. В итоге деньги утекают сквозь пальцы. Но так будет длиться недолго: Бык создаст пару трудных ситуации и научит Водолеев правильно обращаться с финансами.

Если решитесь сильно потратиться, вспомните: лучшее вложение — в себя. Вы же давно хотели получить еще одно образование. Пришла пора реализовывать свои планы. Только не спешите резко менять свою работу — еще не время.

Гороскоп здоровья для Водолеев на 2021 год

Крепкое здоровье — не то, чем могут похвастаться Водолеи. А все потому, что они слишком любят что-то жирное и/или сладкое. Особенно на ночь. Особенно вместе с бокальчиком игристого. А вот правильное питание и режим дня, наоборот, у них не в почете. Поэтому проблемы с сердечно-сосудистой системой очень скоро могут появиться на горизонте. Если, конечно, Водолеи не пересмотрят свои пищевые привычки.