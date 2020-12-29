Астролог уверен, что США накрыла карма прошлого

Какое будущее ждет США, рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

Итоги совместного заседания Сената и Палаты представителей, на котором будет произведен подсчет голосов выборщиков, не станут причиной гражданской войны в США. Об этом сообщил ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

По словам спикера, коронавирус уравняет и сотрет все острые углы. Нация будет озабочена другими проблемами, а не гражданской войной.

«Как большая горячая ушла на второй план и не будет ее уже, так и внутри Америки не будет горячей войны. Это будет завершаться затяжным перетягиванием одеяла, но финансовая олигархия возобладала сейчас. Это как бы последние возможности именно финансовых олигархических мировых структур подмять под себя все, поэтому они и снесли Трампа. У Трампа ущербная тема была. По его карте рождения, а он Близнец, кармическая ось проходит в этом году. Вот он заложник социальной кармы».

Как добавил спикер, Соединенные штаты Америки сейчас находятся под гнетом кармы прошлого.

«Накроет, скажем так, медным тазом. Из-под таза нужно будет вытаскивать себя, изобретая новые формы социального устройства».

Что касается кармы России, то тут будет все иначе, продолжил Бородачев. Для страны возможны две тенденции развития.

«Первая — Юпитер. Он будет говорить о том, что нужно расширяться, создавать новые структуры и усиливать свое влияние в экономике и политике. Вторая тенденция — Сатурн. Она прямо противоположная. Две энергии будут противоборствовать. Многое будет зависеть от индивидуальности каждого из нас на личном своем поле и от руководства каждой страны. Это касается не только России в ближайшие два года», — подытожил астролог.