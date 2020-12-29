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Самый успешный знак в 2021 году

Слово и Дело1 час назад
Фото: depositphotos

Астролог Инна Любимова рассказала, что в наступающем году больше всего повезет Козерогам. Поэтому нужно прикладывать максимум усилий, стараться и идти к своим целям.

«Козерогам нужно не просто сформулировать свои желания, а расписать план действий на все 12 месяцев. Если они так сделают, год будет просто потрясающим», — рассказала астролог.

Любимова посоветовала четко и правильно сформулировать одно желание, сфокусироваться на нем. «Держать руку на пульсе» астролог рекомендует Рыбам, Овнам, Ракам, Весам и Львам. При этом, если ориентироваться на Восточный календарь, то больше всего в наступающем 2021 году повезет Быкам и Крысам. При этом, по словам Инны Любимовой, труднее всего в Новом году придется Овцам.

«Им нужно просто идти к своей цели», — советует астролог.

По словам Инны Любимовой, 2021 год обещает быть более спокойным. Однако он не будет простым, так как в следующем году будут завершаться начатые в 2020-м процессы. Эксперт посоветовала поставить на следующий год определенную цель и особенно подумать о ней в новогоднюю ночь.

«Мир идет вперед. Мы уходим в виртуальность, и в новом году это будет развиваться все сильнее. Ближе к осени 2021 года мы обернемся назад и скажем: "Надо же, 2021 год завершил все настройки, и мы живем совсем по-другому". Главное, чтобы была цель. Поэтому рекомендую в новогоднюю ночь не просто загадать желание и подумать о том, что хочется, но и поставить перед собой конкретную цель, конкретный фокус. Рекомендую сделать упор на финансы - необходимо готовить "подушку безопасности", нужно развиваться», — рассказала Инна Любимова.

Эксперт считает, что в Новом году особенно повезет трудолюбивым людям. Поэтому нужно прикладывать максимум усилий, чтобы добиться самого лучшего.

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