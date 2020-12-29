Астролог раскрыл причины всех измен

Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев рассказал, можно ли с помощью астрологии узнать склонность к изменам.

Как отметил эксперт, в этом вопросе можно выделить несколько пунктов. Во-первых, людям нужно посмотреть на то, как они подходят друг другу или все-таки паззл сойдется с другим человеком. «Это синастрия, так называемая. Совместимость партнерская».

Во-вторых, у каждого партнера есть склонность к изменам.

«Там может быть соединение с Черной Луной или с Солнцем. Это склонность у человека. У него может быть все хорошо, но обязательно будет налево смотреть и здесь измены просто не избежать».

В-третьих, манера человека во многом будет определять — сойдется или разойдется пара.

«У меня второе образование — психолог, а первое образование — генетик-биолог. Я знаю, что такое наследственность. Если в родовом древе разводились, сходились и опять разводились, то обычно это наследуется. А гороскоп — это индивидуальная линия, которая, как калька, накладывается на родовую (генетическую) программу. Генетику мы никуда не денем. Нужно понимать сочетание родовой и индивидуальной программ».

В-четвертых, не последнее место занимает зрелость души.

«Для одного человека "Я и мои коровы" будут на первом месте. Для другого — "Я и мой коллектив", а для третьего — "Я и моя страна"».

Причину измен нужно искать не только с помощью звезд, но и с помощью генетики, подытожил астролог.