Снижайте требования — любовный гороскоп на 30 декабря

Вы требуете от партнера нереальных результатов. Поймите, что он тоже человека.

Овен ‌‌

Звезды подсказывают, что Овнам необходимо выговориться и прояснить некоторые напряженные стороны отношений с любимым человеком. Партнер готов пойти на уступки, поэтому постарайтесь не откладывать разговор. Если вы пока одиноки, будьте открыты новым контактам.

Телец

Если события этого дня покажут, что вы с любимым человеком по-разному смотрите на одни и те же вещи, постарайтесь не горячиться. Звезды подсказывают, что поиск общего решения смягчит ваши разногласия. Одиноким Тельцам желательно изменить мнение о любви и романтике.

Близнецы

Возможно, сегодня вы с любимым человеком испытываете глубокую потребность в постоянном общении друг с другом. Это позволит вам обоим чувствовать себя и любимыми и нужными. Одиноким Близнецам стоит смелее использовать самые разнообразные способы знакомства.

Рак ‌‌

Для многих Раков в этот день ситуация с любимым человеком сложится таким образом, что из нее можно будет извлечь максимум пользы и удовольствия при условии взаимности чувств. Если вы пока одиноки, попробуйте внести разнообразие в привычный досуг.

Лев ‌‌

Возможно, в этот день в глазах любимого человека вы будете не слишком общительны и активны. Отнеситесь с пониманием к попыткам второй половинки вас развеселить. Одиноким Львам звезды подсказывают проявить приветливость по отношению к своим поклонникам.

Дева ‌‌

Астрологические тенденции этого дня не располагают многих Дев к открытости в отношениях с любимым человеком. Ревность может стать причиной недоверия и подозрительности. Если вы пока одиноки, проявите эрудированность в общении с интересующим вас человеком.

Весы ‌‌

Не исключено, что сегодня вы узнаете информацию о прошлом второй половинки, и это заставит вас задуматься. Звезды советуют проявить мудрость и дать партнеру право на исправление ошибки. Одиноким Весам предстоит разобраться в своих желаниях по отношению к потенциальному партнеру.

Скорпион

Возможно, в этот день вы зададитесь вопросом о том что ждет вашу пару в будущем. Однако пессимистический настрой может омрачить картину и внести напряжение в отношения в настоящем. Одиноким Скорпионам звезды советуют не скупиться на знаки внимания для окружающих.

Стрелец

Астрологические влияния этого дня склоняют Стрельцов к проявлению поддержки партнера. Таким образом вы сможете снизить тревожность и неуверенность любимого человека. Если вы пока не встретили свою любовь, не обещайте слишком многого представителям противоположного пола.

Козерог

Возможно, сегодня вместе с любимым человеком вам придется подвести итоги событий последнего времени. Звезды советуют честно поговорить об ошибках и найти пути их исправления. Одинокие Козероги увидят необычное решение как привлечь к себе внимание окружающих.

Водолей

Сегодня у вас легко получится то, что до недавнего времени вызвало неуверенность в своих силах. Постарайтесь воспользоваться благоприятным моментом для укрепления отношений. Одинокие Водолеи могут признать, что их ожидания чересчур завышены и потому нереальны.

Рыбы ‌‌

Для многих Рыб сегодняшний день может стать наиболее благоприятным временем для того, чтобы еще сильнее сблизиться с любимым человеком. Если вы пока одиноки, рост популярности в профессиональной сфере позитивно повлияет на устройство личной жизни.