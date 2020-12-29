Расширяйте кругозор — финансовый гороскоп на 30 декабря

Ваши знания будут подтягивать вашу карьеру, поэтому сейчас очень важно много общаться и интересоваться всем.

Овен ‌‌

Если у Овнов этот предновогодний день связан с большими планами, то следует иметь в виду следующее. Наиболее важные и ответственные дела запланируйте на первую половину дня – это наиболее результативное время, когда внешние обстоятельства будут вам благоприятствовать. Старайтесь действовать предельно конкретно и решительно, не сомневайтесь в том, что вы поступаете правильно.

Телец

У Тельцов исключительно удачный день для служебных командировок и работы на вахте. Также вы сможете преуспеть в усилиях, направленных на повышение квалификации через обмен мнениями с коллегами из других стран и регионов. Это хорошее время для урегулирования деловых партнерских отношений. Успешно поработают те, кто занимается рекламной раскруткой проектов.

Близнецы

У Близнецов удачный день для выполнения текущей работы. Преуспевают все те, кто склонен к техническому творчеству: инженеры, изобретатели и рационализаторы. Возможно, в этот день вам предстоит осваивать новые технические средства – и вы в этом весьма преуспеете. Работодатель может передать вам в пользование новые инструменты и технические средства.

Рак ‌‌

Ракам в этот день звезды советуют стараться проявить свои таланты и способности на публике, чтобы они стали заметны максимальному количеству окружающих. Вам удастся добиться высоких результатов при участии в конкурсах на звание лучшего по профессии или в кастингах на получение престижной вакантной должности. Это отличное время для выполнения клиентских заказов.

Лев ‌‌

В этот предновогодний день Львам рекомендуется сосредоточиться на делах, которые непременно следует довести до завершения, не оставляя никаких долгов на следующий год. И у вас именно такие дела сегодня пойдут легко и быстро, без каких либо осложняющих моментов. Вы в этот день будете предельно собранными, дисциплинированными, сконцентрированными на получение результата.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды советуют сконцентрировать внимание на укреплении деловых связей. Успешно проходят деловые поездки, встречи, контакты. Легко пойдет работа с документами. Отличительной особенностью этого дня является собранность и обязательность. Практически все запланированные на сегодня встречи пройдут точно в срок и дадут положительный результат.

Весы ‌‌

У Весов этот день складывается результативно. В частности вы сможете успешно довести до завершения начатые дела и увеличить свои доходы. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает с недвижимостью, занимается выполнением заказов по ремонту, отделке и дизайну помещений, оформляет сделки по купле-продаже и аренде квартир, выполняет коммунальные услуги.

Скорпион

Скорпионы сегодня сумеют найти единственно верные решения, если будут вести активные консультации с друзьями и знакомыми по актуальным вопросам. Это хороший день для проведения деловых встреч, контактов, поездок, работы с информацией и документами. Именно благодаря вашей информированности вы сумеете добиться успеха в любых делах.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день благоприятствует профессиональной деятельности. Деньги сами будут идти к вам в руки, главное – не лениться и действовать активнее. Вы будете находиться в прекрасной физической форме, что позволит вам в течение длительного времени выдерживать напряженный темп работы, не чувствуя при этом усталости.

Козерог

Козерогам рекомендуется в этот день сосредоточить внимание на составлении планов. Вы сможете составить вполне реальный план действий в профессии на предстоящий год. Прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников, особенно к тем, кто старше и опытнее вас. Возможно, вам предстоит сыграть ключевую роль в коллективной работе, к вашему мнению будут прислушиваться.

Водолей

У Водолеев, работающих в непосредственном контакте с начальством, сегодняшний день складывается благоприятно. Между вами могут сложиться доверительные отношения. Также в этот день вы можете ощутить реальную поддержку со стороны некоего влиятельного покровителя, который предпочитает оставаться в тени. Руководящим работникам будут поступать хорошие новости.

Рыбы ‌‌

У Рыб благоприятный день для деловых поездок и обмена опытом. В ходе профессиональных контактов вы сумеете значительно повысить свой знаний уровень и расширить кругозор. Отдавайте предпочтение коллективной творческой деятельности, когда идет интенсивное деловое взаимодействие. Ваши интеллектуальные способности сегодня будут выше среднего уровня.