Резкая отдача — гороскоп на 30 декабря

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке побуждает заботиться о доме и близких, подпитывает фантазию и повышает эмоциональный градус общения.

Оппозиция к Меркурию, дополненная другими напряженными аспектами, не даст молчать, если что-то «задело за живое». Неуравновешенность усилит риск травм, скандалов и стрессов. День будет продуктивным, если пустить вербальную и физическую энергию в конструктивное русло, например, подготовку к празднику, и может основательно испортить настроение, если потратить все силы на конфликт. Лучше не выяснять отношения, не вести переговоры, не планировать слишком большой фронт работ.

Овен ‌‌

Сегодня Овнов ждут короткие совещания на «горячие» темы, активные домашние хлопоты или срочные дела на работе. Выполнение любой из этих задач затруднено, так как день отмечен растущей нервозностью, спорами и взрывами эмоций. Многие Овны станут намеренными или нечаянными раздражителями для своего окружения. Провалятся попытки дипломатии. Неуравновешенность чревата ссорами, травмами и стрессами.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам усилить технические меры предосторожности в дороге, а также приготовиться к неизбежному кипению страстей в своем близком окружении. День обостряет старые разногласия, повышает эмоциональность и импульсивность, подогревает раздражительность и нетерпение, создает поводы для споров и суеты. Не стоит надеяться на мирное решение проблем, лучше стараться их не допускать.

Близнецы

Близнецов звезды предупреждают, что сегодня любое их слово и действие может иметь негативный эффект и вести к неприятным последствиям: стрессу, травме, роковой ошибке, досадной потере, порче вещей, отъему ресурсов. В любом деле вам придется рисковать и чем-то жертвовать. Вмешательство друзей лишь добавит проблем. Не лучший день для обмена приглашениями и поздравлениями, предпраздничного шоппинга.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам не стоит рассчитывать на мирную обстановку, чужое принятие и встречное согласие. В эти сутки легко столкнуться с критикой, провокацией, с явной неприязнью или скрытым давлением. Личные и деловые контакты подпортит ревность или злопамятность. Не стоит вести переговоры и выяснять отношения. Попытка диалога может отнять у вас много вербальной или физической энергии, довести до стресса.

Лев ‌‌

В эти сутки Львам трудно поддерживать себя в приятном предпраздничном тонусе. Стечение событий может оказаться не слишком удачным, испортить им настроение или создать проблемы с самочувствием. Возможно, вместо традиционных новогодних тем и свежих новостей вам придется обсудить скучные или тревожные темы, заняться изучением документа или уборкой дома, посетить врача или совершить срочную поездку.

Дева ‌‌

У Дев сегодня имеется повод для раздражения и беспокойства. Может требоваться ремонт, ликвидация угрозы, исправление ошибки. Вплоть до ночи вероятны споры, экстренные хлопоты, проблемы с техникой и связью, неприятные разговоры на повышенных тонах с другом, ребенком, коллегой или домочадцем. Не слишком гладко пройдет поездка, эксперимент, семейный совет, служебное совещание, коллективное собрание.

Весы ‌‌

Для Весов это не самый комфортный день. Многие представители знака окажутся в тисках служебного долга или семейных обстоятельств. Беспокойные сутки ждут Весов, управляющих собственным бизнесом. Немало энергии уйдет на обсуждение злободневных вопросов, отбивание словесных и других атак, споры с партнерами, родителями или начальством (особенно, если уже упущен удачный момент для мирной дипломатии).=

Скорпион

В самые сложные и острые моменты этого дня Скорпионов убережет чутье. Также, их выручит привычка и не подведет память. Может помочь образование, опыт коммуникаций, учебы, поисков, путешествий. Стоит активнее пользоваться этими «инструментами», так как обстановка сегодня недружелюбна. Возможны обрывы связи, технические сбои, дорожные приключения, конфликты с попутчиками, иностранцами или чужаками.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам усилить меры предосторожности, быть осмотрительнее в финансовых вопросах, не рисковать без нужды в делах, спорте или в игре. Разговоры будут вертеться вокруг сложных тем, легко задеть чье-то персональное больное место или разворошить «осиное гнездо». Это не лучший день для любви, а также для урегулирования проблем, связанных с общими активами, долгами и налогами.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит вступать в спор или иным образом напрашиваться на неприятности. Это день «бумерангов», которые упорно летят в вашу сторону. В любом столкновении именно вы окажетесь уязвимой стороной. Велика вероятность стать жертвой своей злопамятности или другой негативной эмоции, получить травму в схватке. Лучше отказаться от переговоров и соперничества, не отвечать на провокации.

Водолей

Сегодня Водолеям придется заниматься рутиной или здоровьем. День может пройти в заботах, суете, спорах, приватных беседах, конфликтах с коллегами, подчиненными, персоналом, представителями сервисов. Нагрузки могут отразиться на самочувствии. Возможны мелкие травмы, повышенная восприимчивость к раздражителям и боли. Темой для разговоров или поводом для хлопот могут стать хронические заболевания.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыб выручает фантазия или тонкое чутье. Даже в сложных условиях есть шанс на удачу (или минимум ущерба). Не будет напрасным поиск и бесплодным спор. Но все же день непростой и конструктивный результат под вопросом. Можно использовать его для тренировок и репетиций, но при этом не помешает подстраховка. Стоит отложить новое знакомство, свидание, мирное начинание, доверительный разговор.