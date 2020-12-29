5 советов психологов, как не перегореть перед праздниками

Психологи из Американской психологической ассоциации уверяют, что предпраздничный период, вместо ожидания стресса, можно рассматривать как возможность улучшить свое психологическое самочувствие.

Есть несколько полезных рекомендаций, чтобы уменьшить предпраздничный стресс и чувствовать себя оптимистично даже тогда, когда все спешат за покупками и толкаются в пробках.

Потратьте время на себя

Иногда забота о себе – лучшее, что вы можете сделать и для себя, и для других. Подумайте о тех аспектах вашей жизни, которые доставляют вам радость: отправляйтесь на длительную прогулку; сделайте массаж; найдите время, чтобы послушать любимую музыку или почитать новую книгу. Сосредоточьтесь на настоящем, вместо того чтобы зацикливаться на прошлом или беспокоиться о будущем. Наполнитесь текущим моментом.

Поучаствуйте в благотворительности

Найдите местную столовую или приют для малоимущих или животных, где нужны волонтеры, и предложите помощь. Помощь другим поднимает настроение и помогает взглянуть на свою жизнь и себя под другим углом.

Имейте реалистичные ожидания

Ни Рождество, ни Новый год или иной праздник не является испытанием вашей идеальности. Примите вероятность неизбежных ошибок как возможность проявить гибкость и психологическую устойчивость. Кривая ель или подгоревшее мясо не испортят вам праздник, но создадут забавный момент для семейной истории.

Помните о важном

Шквал праздничной рекламы может заставить вас забыть, что такое праздничный сезон на самом деле. Если ваш список расходов превышает месячный бюджет, сократите его и напомните себе, что самое главное – это близкие люди, а не купленные в магазине подарки, дорогие украшения и изысканная еда. Если список желаний детей выходит за рамки вашего бюджета, поговорите с ними о реалистичных ожиданиях и напомните, что праздники – это не только дорогие подарки.

Душевные беседы

Напомните близким, что праздники – это время для выражения благодарности, признательности за то, что у вас есть, включая друг друга. Если вас беспокоят разногласия и споры, вспомните то, что объединяет вашу семью с вами. Попробуйте спланировать совместный вечер, выбрав один из вариантов для душевной домашней вечеринки, или поход на прогулку.