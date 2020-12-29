Что ждет Рыб в 2021 году

Сенсационные новости: мир не идеален. И чем раньше Рыбы с этим смирятся, тем раньше начнут радоваться сегодняшнему дню и принимать людей такими, какие они есть. Утопить стремление к перфекционизму будет непросто, зато если получится это сделать, вы избавитесь от балласта, а личная жизнь начнет развиваться с небывалой скоростью.

Мужчины-Рыбы не хотят бултыхаться в маленьком бассейне, когда видят океан возможностей перед собой. В 2021-м их поглотит жажда успеха. Они готовы поставить все — время, возможности и деньги — на реализацию какой-то сумасшедшей идеи. Сыграет ли ставка – сказать трудно. Но выигрыш какой-никакой точно будет. Как минимум, опыт.

Любовный гороскоп для Рыб на 2021 год

Если одинокие женщины-Рыбы чуть снизят градус давления на окружающих, Вселенная принесет им волну поклонников, среди которых обязательно будет тот самый. А мужчинам стоит научиться работать над отношениями, если они захотят сохранить семью.

Финансовый гороскоп для Рыб на 2021 год

Я, я, я…. Рыбы привыкли решать финансовые проблемы самостоятельно, но Бык мягко намекнет, что так не делается. Связи и коммуникация — два двигателя вашего финансового благополучия. Работать, конечно, по-прежнему тоже придется. Но правильные знакомые позволяют домчатся до нужной цели на максимальной скорости.

Гороскоп здоровья для Рыб на 2021 год

Проблемы со здоровьем? Нет, не слышали. В этом году плохое самочувствие будет обходить Рыб стороной. Даже хронические заболевания уйдут в спячку и нанесут минимальный урон. Останется лишь усмирить эмоции: представители этого знака любят накручивать себя и создавать проблемы из воздуха, а потом сидеть и грустить. Не надо так.