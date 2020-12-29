Что ждет Рыб в 2021 году

Сенсационные новости: мир не идеален. И чем раньше Рыбы с этим смирятся, тем раньше начнут радоваться сегодняшнему дню и принимать людей такими, какие они есть. Утопить стремление к перфекционизму будет непросто, зато если получится это сделать, вы избавитесь от балласта, а личная жизнь начнет развиваться с небывалой скоростью.
Мужчины-Рыбы не хотят бултыхаться в маленьком бассейне, когда видят океан возможностей перед собой. В 2021-м их поглотит жажда успеха. Они готовы поставить все — время, возможности и деньги — на реализацию какой-то сумасшедшей идеи. Сыграет ли ставка – сказать трудно. Но выигрыш какой-никакой точно будет. Как минимум, опыт.
Если одинокие женщины-Рыбы чуть снизят градус давления на окружающих, Вселенная принесет им волну поклонников, среди которых обязательно будет тот самый. А мужчинам стоит научиться работать над отношениями, если они захотят сохранить семью.
Я, я, я…. Рыбы привыкли решать финансовые проблемы самостоятельно, но Бык мягко намекнет, что так не делается. Связи и коммуникация — два двигателя вашего финансового благополучия. Работать, конечно, по-прежнему тоже придется. Но правильные знакомые позволяют домчатся до нужной цели на максимальной скорости.
Проблемы со здоровьем? Нет, не слышали. В этом году плохое самочувствие будет обходить Рыб стороной. Даже хронические заболевания уйдут в спячку и нанесут минимальный урон. Останется лишь усмирить эмоции: представители этого знака любят накручивать себя и создавать проблемы из воздуха, а потом сидеть и грустить. Не надо так.