Астрологи предсказали «новую Россию» после слияния Сатурна и Юпитера

Вечером 21 декабря мы наблюдали уникальное астрономическое явление, названное специалистами великим.

На исходе дня зимнего солнцестояния на небосводе, впервые за последние 800 лет, Юпитер и Сатурн слились в единую «двойную планету». Последний раз эти планеты-гиганты в подобной «позе» наблюдатели с Земли могли видеть в 1226 году. Учитывая редкость явления, астрологи приписывают ему особый смысл.

Астролог-исследователь Ольга Гранкина заявляет, что слияние воедино планет, считающихся «социальными», – сигнал человечеству, что нас ждет новое мироустройство. Оно подразумевает значимые реформы и прогресс, но путь к ним лежит через ограничения и даже лишения:

– Сатурн и Юпитер соединились в самый короткий день в году, 21 декабря, в 21 час 21 минуту по московскому времени. Обычное сближение этих планет-«тяжеловесов» (они самые большие в нашей звёздной системе) происходит раз в 20 лет, но такого, чтобы оба гиганты видны с земли как один яркий объект, не случалось уже 8 сотен лет.

Заметное сближение Юпитер и Сатурн начали еще осенью этого года, что многие могли почувствовать на себе в виде постоянной необходимости преодолевать все новые трудности. С астрологической точки зрения Юпитер символизирует расширение, экспансию, рост, успех и развитие, а Сатурн – сжатие, устойчивость, равновесие и стабилизацию. Также эти планеты являются высшими и внешними, а, значит, социальными. Следовательно, их соединение – это баланс между расширением и сжатием, действующий на глобальном уровне. А «расширение через сжатие» и есть упорство и преодоление на пути к великой цели. Собственно, это уже начало происходить с человечеством с началом пандемии.

Незадолго до своего соединения Сатурн и Юпитер перешли из знака Козерога в Водолей – знак, отвечающий за всё передовое, новаторское, реформаторское. Такой переход знаменует собой завершение старых мировых порядков, всего отжившего, нежизнеспособного, изменение глобальных векторов развития в масштабах всего мира. При этом Сатурн в Водолее находится в знаке своего владения – следовательно, проявит свои самые лучшие качества. А вот Юпитер в этом знаке нейтрален – то есть, может обернуться как положительной своей стороной (рост, успех, развитие), так и отрицательной (протесты, насилие, давление). Уже на следующий день после своего точного соединения планеты постепенно расходились, но у тяжеловесов нашего небосклона это займет не один день.

Шаман Карагай, изучающий Тибетскую астрологию, обращает внимание на то, что в Тибетских текстах 21 декабря 2020 года упоминается как «великое окончание зимы».

– Сближение огромных планет – всегда переход. В этот раз, если верить письменному наследию тибетских астрологов, он благой – как долгожданная весна после затяжной зимы. В тибетских текстах отмечено, что предыдущему сближению Сатурна и Юпитера 800 лет назад тоже предшествовали серьезные испытания, выпавшие на долю человечества, кровопролитные опустошительные войны и много смертей. Но итогом бедствий, потерь и лишений стал качественный скачок в развитии цивилизации и медицины. Исходя из тибетских учений, 21 декабря завершается зима – «время мысли», в ходе которой «Вселенная связывала нам руки, чтобы мы могли подумать». И наступает весна, с которой начинается время действовать, ведь вокруг непаханое поле плодородной почвы.

Астролог Анна Вакулевская отмечает особое значение грядущего соединения планет для нашей страны:

– Каждая страна на земле имеет своего «астрологического покровителя», к этому выводу пришли еще астрологи-авестийцы, приверженцы одного из самых древних и наиболее системных астрологических учений.

Водолей, в который перешли Сатурн и Юпитер перед своим соединением, считается покровителем России – то есть все, что несет землянам этот воздушный знак, нашей стране выпадет вдвойне. А это развитие социума в целом и прогресс в жизни отдельных людей, смещение значимости от материальных свершений и приобретений (производство, обогащение и пр.) в сторону интеллектуальных и социальных (наука, совершенствование социального устройства и пр.).

Кризис, который мы переживали в 2020-м году, был следствием смены эпох. Теперь, в наступающую эпоху Воздуха, мы получаем новое «энергетическое дыхание», чтобы заложить достойный фундамент для будущих поколений. А поскольку Водолей еще и знак единомышленников, успех ждет тех, кто объединит усилия.