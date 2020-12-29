Что значит, если вам снится один и тот же сон

Бывает такое, что человеку часто снится одно и то же действие или одно место.

Повторяющиеся сны – распространенное явление, над которым до сих пор гадают ученые, а психологи, экстрасенсы и провидцы имеют свое мнение на этот счет. Рассмотрим разные версии.

Психология

В психологии существует специальный термин "повторяющиеся сны". Психологи уверены, что наши сны диктует подсознание. Они говорят, что если сон повторяется, то он может быть связан с проблемой из любой сферы жизни. Для того, чтобы исправить ее, нужно вспомнить, когда вам впервые приснился этот сон, и с какими проблемами был связан тот период жизни. Они могут быть неявными, поэтому вы можете не сразу это вспомнить.

Во сне ваше подсознание предупреждает вас и помогаем разобраться с переживаниями, поэтому разберите сюжет сна и подумайте, о чем он вам говорит. Иногда подсознание предлагает лучшие решения.

Экстрасенсорика

Экстрасенсы согласны с психологами и считают сны предупреждением. Они могут касаться определенной проблемы, но маги и колдуны считают, что одинаковые сны человеку посылают умершие родственники. Духи предупреждают вас и хотят уберечь от определенных проблем, но вы четко движетесь в неправильном направлении.

Чтобы понять, о чем вас пытаются предупредить, нужно правильно истолковать все детали сна. Также можно попробовать навестить могилы умерших родственников. Возможно, они подадут вам знак наяву, и тогда вы точно поймете, о чем вам пытаются рассказать.

Православие

Представители православия уверены, что люди, изучающие свои сны и пытающиеся найти в них какой-либо смысл, находятся в опасности, потому что их сознанием управляет дьявол. Однако в некоторых снах человеку присылают пророческую информацию, но такое происходит крайне редко. В таком случае в это время к людям приходит святой дух и четко дает понять свою волю.

К повторяющимся снам в православии относятся крайне осторожно. Священники говорят, что, если у вас перед глазами возникает один и тот же сон, нужно помолиться, чтобы он от вас отстал.

Алевтина Кузнецова