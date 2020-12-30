Три знака зодиака, которые худеют быстрее других

Астрологи раскрыли секрет знаков зодиака, которые худеют ну очень быстро.

Овен — дух соперничества и соперничества

Овны — яркие знаки зодиака, которые не сдаются легко и точно знают, чего хотят от жизни. Это позитивные люди, которые не любят, когда их бросают. Находясь в движении, они часто сжигают больше калорий, чем другие знаки зодиака.

Они занимаются высокопроизводительными, иногда экстремальными видами спорта, но, как правило, любят движение. Скакалка, тренажерный зал, утренняя пробежка — лекарство от их довольно взрывного характера и кратковременных истерик. Таким образом они снимают накопившийся стресс и повышают уровень серотонина.Во время прогулки или бега на свежем воздухе они любят подкрепляться коктейлями, приготовленными на основе йогурта, растительного молока или пахты. В сочетании с ягодами или бананами они являются отличным источником белков и углеводов, необходимых во время физических нагрузок.

Дева — скрупулезность в достижении цели и здоровое питание

Зодиакальные Девы — аккуратные, чрезвычайно амбициозные люди, ценящие душевный покой. Они могут быть постоянно недовольны своей внешностью и очень критически относиться к себе и другим. Из-за этого их чрезмерная честность не приветствуется во многих кругах.

Они поклонники здорового питания. чаще всего выбирают тот, который основан на сырых овощах и фруктах. Кроме того, они избегают глютена, содержащегося в пшенице или животном белке. Не все из них настолько радикальны – некоторые просто отказываются от полуфабрикатов и фаст-фуда.Кроме того, они подсчитывают калории и вместе с диетологом составляют сбалансированную диету с учетом их потребностей. Важно проверить, сколько энергии вам действительно нужно, изменив пищу и суточные потребности. Девственницы педантичны и с удовольствием следуют правилам, ищут диетические новинки и небольшие физические нагрузки в виде йоги или пилатеса.

Весы — имеет значение внутренняя и внешняя красота

Никто другой не придает важности их внешности, как зодиакальные Весы. Это не клещи – они чаще всего являются наставниками, как одеваться на собеседование, свадьбу или другие важные моменты жизни. Это отличные имидж-консультанты и отличные бизнесмены, которые очаруют вас с первой встречи.

Они используют новейшие диеты — не важно, насколько они строгие, важно, чтобы они были эффективными. Люди под этим знаком не очень волевые, но если увидят в этом значительную пользу, полностью посвятят себя этой задаче. Среди этих фаворитов диета Саут-Бич или кетогенная диета.

Их грех — сладости. Любят перекусить, желательно, чтобы никто не видел. Они не могут позволить себе испортить свой имидж. Весы выбирают с умом и ищут более здоровую альтернативу традиционным сладостям. К ним относятся: пирожные с фасолью, сушеные фрукты или холодные диетические сырники с фруктами.