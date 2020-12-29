Как самостоятельно снять с себя порчу

Порча – очень сильный магический ритуал, который могут проводить не только колдуны.

Многие люди, в надежде насолить кому-то из знакомых самостоятельно накладывают порчу. Она не отличается сильным действием, но может доставит неприятности.

Прежде, чем проводить обряды, вы должны быть уверены в том, что сможете их выполнить. Нижеперечисленные виды порчи человек может снять сам. Если нет – обратитесь к специалисту, который вам поможет. В ином случае вы можете сделать только хуже. Некоторые виды проклятий смогут снять только опытные колдуны, например, порчу на смерть и порчу на любовь.

Если вы нашли подклад

Часто порчу накладывают с помощью подклада – заговоренной вещи, которую оставляют в труднодоступном месте в доме или у порога. Как правило, их находят случайно и понимают, что на них попытались навести порчу. Если в пешей доступности от вашего дома есть река, то достаточно обернуть подклад в темную ткань или пакет, а после выбросить его в проточную воду. Если реки нет, необходимо развести костер и сжечь его, а уходя, не оборачиваться. Когда вы вернетесь в квартиру после ритуала, сделайте генеральную уборку и протрите моющим средством каждый угол, а после сами сходите в душ.

Порча на болезнь

Если вас или члена вашей семьи неожиданно одолело заболевание, возможно, на вас навели специальную порчу. Важно понимать, что избавление от порчи не подействует, если заболевание тяжелое. Такие проклятья могут накладывать только профессиональные колдуны, избавляться от них могут тоже только сильные маги. В таких случаях необходимо делать ингаляции с лечебными травами – эвкалиптом, ромашкой, пустырником или чабрецом. Все зависит от того, в какой части организма находится ваша болезнь. Вместе с ингаляциями нужно проходить по квартире с благовониями. Делать эти ритуалы необходимо раз в неделю до тех пор, пока вы не почувствуете улучшение.

Порча на деньги

Существует отдельна порча на доход, сбережения и карьеру. В таких случаях у человека не получается копить деньги из-за того, что появляются новые крупные расходы. Иногда проклятье проявляется и в карьере – человека увольняют, и он не может найти новое место. В таких случаях нужно полностью менять систему хранения денег. Купите новый кошелек красного или золотого цвета, измените место хранения своих сбережений. Можно прибегнуть к оберегам, которые приносят деньги в дом. Такая порча снимается от обратного – вам нужно сделать все, чтобы вновь притянуть к себе деньги, и тогда порча уйдет.

Алевтина Кузнецова