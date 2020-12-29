Фэншуй-прогноз на январь: где проявить активность в каникулы

В январе (после 5 числа) лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэншуй сложатся на западе и северо-востоке, более или менее – на северо-западе.

Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты в грядущем месяце.

Все три сектора обладают хорошим потенциалом как в материальной сфере, так и в сфере взаимоотношений и деторождения.

Северо-восток будет особенно перспективен для мечтающих завести потомство. Если у вас есть синхронное желание и возможность, установите здесь свою кровать. В лучшем случае – на северо-востоке северо-восточной комнаты.

В целом, с активным северо-востоком в доме разыграется сюжет с большим размахом. Это игра в долгую и перемены глобального характера.

Добавим, что северо-восток будет самым энергетически сильным сектором.

Это сектор энергии земной ветви Чоу. А январь – время Чоу.

И в текущем году это местоположение Благородного помощника года – Великого Ян. Именно сейчас энергия Великого Ян становится самой сильной. Поэтому в хорошее время сектор Чоу (компасный сегмент 25 – 35 градусов) вблизи внешнего периметра помещения полезно всячески задействовать. Например, установить здесь рабочий стол или кресло, в котором вы часто отдыхаете.

На западе складывается самая рабочая картинка. Соответственно, если вы находитесь в поиске работы, садитесь отправлять резюме и просматривать вакансии на западе вашей квартиры спиной на запад. Больше шансов найти таким образом работу будет у родившихся в годы, оканчивающиеся на 0, 4 и 5.

На северо-западе образуется синхрон с теми, кто настроен больше отдыхать, чем работать, либо с теми, чья деятельность не является особенно напряжной.

А также с теми, кто как раз сейчас намерен подучиться, либо развиваться и совершенствоваться каким-то иным способом.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые желательно обходить стороной и никоим образом не активировать, дабы не спровоцировать лишних проблем и сложных ситуаций.

Это традиционный для текущего года восток, к которому добавится юго-восток.

С этого времени юго-восток испортится на целый год, вплоть до 4 февраля 2022 года. Поэтому обладателям юго-восточных входных дверей стоит обезопасить себя и свой дом, повесив на ручку двери или над ней металлический колокольчик. Колокольчик, конечно, не снимет весь негатив, но энергия звенящего металла поможет раздробить его на фрагменты, справляться с которыми будет существенно легче.

С пожеланием фэншуйного января, Султанбекова Шели,

эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)