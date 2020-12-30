Деньги стекаются со всех сторон — финансовый гороскоп на 31 декабря

Финансовая удача сопровождает вас весь день. Работайтесь и зарабатывайте.

Овен ‌‌

Овны сегодня будут проявлять чудеса фантазии и смекалки при решении профессиональных вопросов. Это хороший день для работы в составе творческого коллектива. Также многие из вас смогут проявить дар предвидения. В своих поступках вы будете обходить неприятности незадолго до их появления. Используйте эти способности для составления плана на следующий год.

Телец

Несмотря на наступление новогоднего праздника, Тельцы, занимающие руководящие должности, именно сегодня могут получить хорошие новости. Не исключено, что вам предложат занять более высокую должность и новогодний праздник пройдет для вас под этим приятным впечатлением. Возможна помощь со стороны влиятельного покровителя.

Близнецы

У Близнецов, которые в этот новогодний день вынуждены работать согласно графику, дела пойдут успешно. Возможно, вы неожиданно для себя узнаете, что время работы сегодня будет сокращено и вам не придется много работать. Также в этот день вас ждут приятные сюрпризы, типа выплаты премии или иного материального вознаграждения.

Рак ‌‌

У Раков в этот день могут произойти положительные сдвиги в карьере. Вам могут сообщить новость о вашем повышении в должности. Причем для вас это может быть совершено неожиданное известие. Тем, кто сегодня работает, улыбнется удача. Вам придется делать намного меньше дел, чем было изначально запланировано.

Лев ‌‌

У Львов, которые в этот праздничный новогодний день вынуждены выходить на работу согласно рабочему графику, дела будут складываться успешно. Особенно это относится к тем, кто работает в сфере услуг. Отношения с партнерами и клиентами складываются замечательно, и вы сумеете легко и быстро исполнять заказы, получая множество благодарных отзывов и добрых слов в свой адрес.

Дева ‌

Девам в этот день удастся сделать гораздо больше дел, чем вы планировали. Речь идет конечно о тех, кому в этот праздничный день пришлось выйти на работу по графику. Удачнее всего поработают сотрудники сервисных центров и ремонтных мастерских – работа будет легкая, но очень хорошо оплачиваемая. В результате производительность труда и, соответственно, доходы, вырастут.

Весы ‌‌

Весы проведут этот новогодний праздничный день в отличном настроении. Если по графику этот день у вас рабочий – не беда. Успешно поработают Весы в сфере услуг, в магазинах, модных бутиках, в салонах красоты и фитнес клубах. Ваше хорошее настроение будет передаваться клиентам, и они будут вам благодарными за предоставленные услуги.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют не уходить в следующий год оставив незавершенными свои дела. Вспомните, какие самые важные дела остаются незаконченными и какие вы еще успеете сегодня доделать – сосредоточьтесь именно на этих делах. Возможно, это будут какие-то домашние бытовые дела – главное, успеть доделать. Примерно такой же подход рекомендуется распространять на профессиональную деятельность.

Стрелец

У Стрельцов этот день может быть связан с обширными деловыми и не только деловыми контактами. Ваш интеллект будет необычайно активным и изобретательным. В результате вы сможете практически всюду успевать, несмотря на высокую загруженность делами и заботами. Работники торговли смогут побить все мыслимые и немыслимые рекорды по продажам. Успешно проходят деловые поездки, встречи, контакты.

Козерог

Если у Козерогов этот праздничный новогодний день выпадает рабочим по графику, то вы сумеете вполне успешно поработать. Внешние обстоятельства будут складываться благоприятно, и вы почувствуете, что дела идут намного быстрее и легче, чем обычно. Деньги сами будут идти к вам в руки в больших количествах – от вас требуется не лениться, действовать энергично.

Водолей

У Водолеев этот день может быть связан с приливом энергии, оптимизма и усилением творческого начала. Главный ключ к успеху в любых сегодняшний делах – энергичность, уверенность в своих силах и в том, что у вас все получится так, как вы хотите. Независимо от того, рабочим или выходным будет этот день для вас, не забудьте поздравить с наступающим новым годом коллег, с которыми вы вместе занимаетесь делами.

Рыбы ‌‌

Если у Рыб, кроме основной работы, есть подработка на полставки или по совместительству, то вас могут попросить выйти поработать во внеурочное время. При этом пообещают оплатить часы по двойному или тройному тарифу. Финансовая удача ждет также работников ночных заведений, ресторанов, гостиниц, санаториев и баз отдыха.