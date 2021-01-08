Любовный гороскоп на январь: за счастье нужно бороться

Самое начало года обещает нас порадовать нейтральным, даже в целом теплым и дружественным энергетическим фоном.

Каких-либо четких и важных планетных аспектов и других астрологических событий на небосклоне не образуется, поэтому на любовном фронте на новогодние праздники ожидается в целом тишина и благополучие. Эта ситуация может продлиться вплоть до конца месяца, если людей, начиная с Рождества, не затянет в практицизм, гонку за деньгами и социальным успехом — тогда это неминуемо разрушительно отразится и на любых отношениях — романтических, семейных, дружеских.

С 7 по 9 ноября Меркурий войдет в Водолея, Венера начнет гостить в знаке Козерога, а Марс — в знаке Тельца. Меркурий почти одновременно образует соединение с Сатурном и Юпитером, и со всей этой «богатырской» компанией — квадрат к Марсу, который в Тельце находится в изгнании. Однако к Венере все эти планеты образуют полусекстиль, а Марс к ней — спасительный тригон. Когда трое «слонов» нападают на одну собаку, стоит уповать лишь на ее везение, умение прятаться и скорость, с которой она может вырваться и убежать. Будет лаять и кусаться — раздавят! Именно в таком положении оказывается Марс. Но когда Венера стоит к нему в благостном тригоне и отвлекает полусекстилем на себя внимание этой могучей троицы, то у Марса появляется шанс «спастись» и сделаться Венере милым другом. Поэтому в январе, особенно до 20-х чисел велика вероятность новых романтических знакомств, возможно, при несколько напряженных и в целом непростых обстоятельствах у самых разных мужчин и женщин, которые могут перерасти в настоящую любовь на долгие годы.

Супружеским парам придется преодолевать нападки родственников, зависть приятелей, финансовые проблемы, но это только укрепит их добрые чувства друг к другу и сплотит их, наперекор обстоятельствам. Женщины должны любыми путями сдерживать своих мужчин от агрессии, ввязывания в ругань с коллегами или друзьями, конфронтации со случайными прохожими или, боже упаси, в физические столкновения.

Нежелательно также, чтобы мужья или возлюбленные конфликтовали с начальством или с деловыми партнерами — это может серьезно подкосить их финансовое положение на долгие месяцы, вне зависимости от того, наемные они работники или предприниматели. Помогите своим мужчинам привести в порядок деловые документы — вероятность проверки налоговой или другими контролирующими органами с последующим вредом от них сейчас высока как никогда. Главное, если это возможно, сейчас большинству людей лучше максимально отдалиться от дел, чтобы не испортить личные отношения. Если будете пробиваться по карьере, добиваться дополнительных доходов, то прахом пойдет и деловая, и личная жизнь. А вот если будете уделять больше внимания своим возлюбленным и супругам, то и отношения укрепятся, и нежность в них прибавится, и деловая гроза обойдет стороной.

И можно смело знакомиться с новыми любовными партнерами — они окажутся заботливыми, романтичными и надежными, а отношения с ними прочными. Весь январь благоприятен для того, чтобы сделать ремонт в квартире, либо начать на него откладывать — и деньги на него «достанутся», и сам процесс пройдет без задержек и неприятных неожиданностей, и результат будет радовать долгие годы.

18-21 января включительно Марс будет в точном соединении с Ураном и расходящейся квадратуре с Юпитером. Это время, когда чаще всего бывают неожиданные физические столкновения, драки в быту и на улицах, потасовки с полицией, протестные настроения, причем по инициативе мужчин. Совет настойчивый: следите в эти дни, чтобы ваши мужчины по возможности сидели дома, не ввязывались в споры и скандалы, соблюдали в быту и на дороге правила безопасности и не перебирали с алкоголем — последствия могут быть очень неприятными. Также, дамы, не реагируйте агрессией на нападки своих мужчин, на себя или на своих родственников. У некоторых мужчин будет настроение обозвать тещу «хрюшей», а вас «царицей змей», хлопнуть дверью и уйти в никуда. Держите себя в руках, гасите их негатив своей нежностью и, если надо хитростью. Так будет лучше. Почти гарантия: если вы, женщины, усилием воли удержите себя от вступления в скандал, то и любовь укрепите, и отношения спасете, и финансы тоже. Не давайте мужчинам вовлекать себя в ненужные вам события!

С 23 по 31 января лунные узлы будут в квадратуре с Нептуном. Настоятельно не рекомендуется ни мужчинам, ни женщинам «бегать налево» или делать от супруга «нычку»: вас обязательно рассекретят, и впоследствии это губительно скажется на отношениях. Также в эти дни не стоит изрядно «закладывать за воротник» — неожиданные скандалы на этой почве могут привести ваши отношения с визави к внезапному краху, воздержитесь от этого, пожалуйста.

В самом конце месяца, 29–31 января Меркурий и Венера будут находиться в дружественном аспекте полусекстиля. Это хорошее время для новых знакомств, особенно для дружеских, которые могут далее легко перерасти как в продуктивные деловые, так и в любовные. Также это дни, когда можно восстановить утерянное когда-то взаимопонимание с кем угодно, а также найти возможность для использования чьей-то протекции, помощи или блата.

Овен ‌‌

В январе любовные отношения Овнов приобретут более приземленный оттенок. Многие Овны столкнутся с повышенной серьезностью и новыми конкретными ожиданиями со стороны партнера. А также станут реалистами сами - например, начнут чаще доказывать свои намерения делом, а не словами или ненужными романтическими подвигами. На ход романа повлияют новые профессиональные цели или материальные возможности.

Телец

Январь может привнести в жизнь Тельцов напряжение, но любовные отношения оно пока не затронет. Период 8-30 января обещает стать гармоничным и довольно стабильным. И все же звезды советуют им контролировать свои порывы: под влиянием обстановки многие Тельцы станут раздражительными, невыдержанными и склонными к непредсказуемому поведению. Возможен интерес к экспериментам и сексуальным девиациям.

Близнецы

Перед Близнецам январь открывает настолько захватывающие общие перспективы, что перипетии личной жизни на их фоне могут временно поблекнуть. Многие Близнецы легко забудут про отдельные мелочи, вроде ссоры с партнером, или закроют глаза на неизлечимые разногласия с ним в каком-то давнем вопросе. Одиноким Близнецам звезды советуют не спешить с поиском новой любви и занять позицию «поживем, увидим».

Рак ‌‌

Ракам январь поможет укрепить старый союз, выдержавший проверку. Если вам повезло быть в нем, в период 8-30 января стоит его упрочить. Важно поддержать эмоциональную и сексуальную гармонию, исключить острую профессиональную конкуренцию. А также быть единомышленниками, тогда между вами не встанут новые сомнительные друзья. Не будет ошибкой подстроиться под вкус действительно близкого вам человека.

Лев ‌‌

Январь заставит влюбленных Львов уважать мнение партнера, подстраиваться под его круг общения и мировоззрение. Если у Львов есть собственный план будущего, возможен острый конфликт интересов. Суровые ограничения ждут не только Львов, настроенных на постоянный союз. Искатели легких приключений тоже столкнутся с необходимостью быть скромнее и границами выбора. Наиболее гармоничны первые дни января.

Дева ‌‌

Начиная со 2 недели января, Девы могут рассчитывать на период гармонии и стабильности в личной жизни. Он продлится до конца месяца и позволит немного замедлить ход времени тем Девам, которые не хотят перемен. В это время в любви можно действовать по старым шаблонам и привычным беспроигрышным сценариям, а новшества внедрять дозированно. Приветствуются свидания в ретро-духе, в атмосфере ностальгии.

Весы ‌‌

Первые дни января порадуют только что влюбившихся Весов и тех, кто переживает в отношениях романтическую фазу. Начало месяца подходит для красивых жестов и совместных авантюр. Во 2 и 3 декадах января свободы станет меньше. Не стоит сближаться: «заест быт». Свободным Весам в любви придется ограничиться теориями, так как с практикой будут проблемы: мало возможностей или высока планка запросов.

Скорпион

Скорпионам в январе стоит держаться за тех, кто их действительно любит (если эти чувства взаимны) и ограждать такие отношения от внешних влияний. Наиболее гармоничны 2 и 3 декады января. В неблагополучных парах продлится медленная агония, которую легко принять за возрождение из пепла. Ради иллюзии возврата любви Скорпионы способны стать моральными мазохистами и терпеть любые выходки партнера.

Стрелец

Первые дни января подарят влюбленным Стрельцам минуты счастья. Возможно, связанные не с настоящим, а с прошлым. Дальнейшее развитие событий окажется менее романтичным. Не исключено, что любовные отношения порой будут рассматриваться в материальном, профессиональном или ином практическом контексте. Свободным Стрельцам во 2-3 декадах января лучше приостановить погоню за любовными приключениями.

Козерог

Январь дает Козерогам шанс окончательно разобраться со своими любовными привязанностями и предпочтениями. Стабильные пары в период с 8 по 30 января ждет период гармонии. Разочарованным Козерогам важно осознать свои ошибки и не держать возле себя тени прошлого. Стоит вовремя разорвать токсичную связь, чтобы в новых условиях она не сменила обличье - например, бывший партнер не напросился в друзья.

Водолей

Влюбленным Водолеям не стоит пропускать первые дни января: новогоднее настроение будет гармонировать с их чувствами и подпитывать надежды. Во 2 и 3 декадах января прогресс в любви маловероятен, возможно разочарование, недоверие или неудача. Лучше отказаться от случайных связей. Есть риск оказаться в плену у призраков прошлого. Вновь зародившаяся симпатия будет переживать «инкубационный период».

Рыбы ‌‌

В январе любовь для Рыб - психологическая опора. Чтобы она была прочнее, важно не только любоваться друг на друга, но и вместе смотреть в одном направлении (желательно, в будущее). К счастью, убеждения Рыб и партнеров меняются синхронно, что спасает от перекоса и развала союза. Свободным Рыбам не стоит цепляться за прошлое там, где это уже невозможно. Для свиданий удачнее 2 и 3 декады января.