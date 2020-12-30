Время решительных поступков —любовный гороскоп на 31 декабря

Сегодня звезды «за» активные действия и смелые поступки.

Овен ‌‌

Текущее положение планет говорит, что в этот день вам понадобится одобрение со стороны вашей пассии. Поддержать уверенность в своих силах поможет забота и внимание любимого человека. Для одиноких Овнов затраченные усилия на поиски второй половинки сегодня могут увенчаться успехом.

Телец

Не исключено, что сегодня вы соберетесь с силами и придете на помощь второй половинке, хотя самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации – это просто не мешать. У одиноких Тельцов точка зрения о любви вряд ли совпадет с мнением представителей противоположного пола.

Близнецы

Многим Близнецам в этот день придется отстаивать свою независимость. Если ваша пассия считает, что знает как вам нужно поступить, постарайтесь убедить партнера в необходимости самостоятельности ваших действий. Если вы пока одиноки, не доверяйте слепо новым знакомым.

Рак ‌‌

Сегодня некоторые Раки могут столкнуться с прямо противоположными мнениями о своих отношениях со второй половинкой. Постарайтесь найти здравый смысл во всех точках зрения, это поможет вам укрепить и ваш союз и освежить интерес друг к другу. Одиноких Раков ждет встреча со своей мечтой.

Лев ‌‌

Если сегодня вы поймете, что ваша связь с любимым человеком переросла в зависимость, то самое подходящее время заявить о своей самостоятельности и внести равноправие в отношения. Одинокие Львы всерьез отнесутся к возможности расширить круг знакомств.

Дева ‌‌

Этот день для некоторых Дев станет временем завершения полосы проблем в личной жизни. Сейчас вы вместе с любимым человеком готовы вновь наладить отношения. Одиноким Девам имеет смысл смириться с утратой любви и настроиться на новую встречу.

Весы ‌‌

Если сегодня вам понадобится мудрый совет, не стесняйтесь обратиться к авторитетному человеку. Вместе с тем не стоит посвящать в проблему остальных, важно не количество мнений, а качество. В поиске новых контактов одинокие Весы могут воспользоваться поддержкой родственников.

Скорпион

Скорпионам в этот день придется нелегко, но ведь вы привыкли преодолевать трудности. На этот раз вас тоже ждет заслуженная удача в личных отношениях. Если вы пока одиноки, придется приложить максимум усилий для привлечения внимания симпатичного человека.

Стрелец

Астрологические тенденции дня позволят проверить на прочность отношения со второй половинкой, после чего вы вместе оцените дальнейшие перспективы вашей пары. Одиноким Стрельцам звезды советуют набраться решительности и сделать первый шаг.

Козерог

Астрологические тенденции дня подтолкнут Козерогов к проявлению ревности. Однако своей подозрительностью вы можете серьезно осложнить взаимопонимание. Если вы пока одиноки, постарайтесь оказаться в центре внимания большого количества представителей противоположного пола.

Водолей

Не исключено, что сегодня вы встретитесь с человеком из прошлого, который когда-то сыграл важную роль в вашей жизни. Возможно, он окажет влияние и на нынешние отношения с вашей пассией. Одиноким Водолеям не стоит сопротивляться участию окружающих в вашей жизни.

Рыбы ‌‌

В этот день любимый человек будет ждать от вас решительных поступков и окончательного решения. Постарайтесь оправдать надежды второй половинки, это даст толчок к развитию ваших отношений. Одинокие Рыбы могут быть разочарованы пассивностью противоположного пола.