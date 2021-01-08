Финансовый гороскоп на январь: денег много не бывает

С 7 по 9 января совершатся сразу три ингрессии планет в другие знаки. Меркурий войдет в знак Водолея, Венера — в знак Козерога. 7 января Марс входит в знак в Тельца.

Это означает, что в плане дел активная деловая экспансия должна смениться относительным затишьем. Весь январь будет временем для «разгребания конюшен» и «чистки хвостов». Самое лучшее сейчас — не пытаться выбить у начальства повышения зарплаты или должности, а тихо и мирно разбирать завалы в работе, планировать свое будущее развитие, но дальше планирования не идти. В противном случае можно надолго испортить себе деловую жизнь.

Единственное, кто может сейчас преуспеть — это те, кто по работе или бизнесу занят в таких сферах, как машиностроение, жилое, отельное или офисное строительство, оздоровительные спортивные тренировки. Также в плюсе окажутся все виды деятельности, которые связаны с ручными видами труда: парикмахерские, ЖКХ, пошив текстильных изделий, скульптура, кузнечное дело, приготовление пищи, внутреннее ландшафтное озеленение, декоративные ремонтные работы. Также это великолепное время, чтобы начать планировать или делать ремонт — все будет происходить без помех и даст потрясающие результаты.

9 января Венера входит в Козерога. Это и последующее время до конца января также удачно для тех, кто занят в строительстве жилья, отелей, ремонтных работах, рукоделии и создании практичных декоративных вещей. А вот для открытия предприятий сферы красоты и начала обучения на косметолога, парикмахера, визажиста и т. д. это время не подходящее, лучше подождать до середины февраля.

Также январь подходит для того, чтобы вступить в брак по расчету — он будет прочный. 9 января одновременно Меркурий входит в Водолея. Сейчас самое время для того, чтобы обдумывать деловые идеи для будущего развития бизнеса или продвижения в карьере. Может повезти в делах и деньгах всем, кто занят в сфере IT или технологичных производствах. Если вы пишете фантастику или техническую литературу, в это время можно с успехов ее опубликовать или вынести на суд читателей, и вас будет ждать успех.

10–12 января Меркурий и Сатурн будут в квадрате к Марсу и полусекстиле к Венере. Очень опасное время для любых конфронтаций в трудовых коллективах и бизнес-партнерствах. Если кто-то затеет недобрый, напряженный разговор или слишком агрессивно ответит на чьи-то претензии, то он может просто загубить свою карьеру и бизнес — последствия будут катастрофическими и поправить будет уже ничего нельзя.

Не ссорьтесь всю оставшуюся часть января с начальством, не увольняйте «под горячую руку подчиненных» и не конфликтуйте с бизнес-партнерами и клиентами! Напротив, сдерживание любых резких движений и дружелюбная тактика не только предотвратит потерю сотрудничества и доходов, но даже поможет немного повысить денежный поток, несмотря на напряженную экономическую ситуацию.

10–14 января: Юпитер в секстиле к Хирону. Преуспеют те наемные сотрудники и руководители компаний, которые заняты в сфере международного сотрудничества. Это и просто работники компаний с иностранным капиталом, и торговые дистрибьютеры, и дилеры товаров народного потребления, и ученые, инженеры, представители айти-сферы, сотрудничающие с заграничными партнерами, и все, кто специализируется на международных перевозках, и люди, которые имеют заграничную клиентуру.

18–21 января: Марс в соединении с Ураном и в квадратуре с Юпитером. Есть риск распада даже устойчивых предприятий, это касается даже крупных государственных компаний. Это не самое лучшее время для революций, неожиданных кадровых перестановок, реорганизации компаний или массовых увольнений сотрудников, хотя такая вероятность сейчас высока как никогда. Если боитесь лишиться работы или бизнеса, то сейчас самое время отсидеться тихо, лучше не привлекать к себе внимание руководства, если возможно. В бизнесе вероятны агрессивные происки конкурентов, предусмотрите то, что можете и не дайте им шанса напасть внезапно. Деньги сейчас заработать будет очень сложно, а вот все потерять — очень легко. Поэтому не допускайте спонтанных непродуманных шагов и не отвечайте на враждебные нападки — спасете свое деловое будущее. Также, чтобы уберечь свой бизнес, стоит подготовиться к резким действиям налоговых органов, полиции, планеты к этому располагают.

С 23 по 31 января лунные узлы будут в квадратуре с Нептуном. Если в деловых бумагах или в отношениях с коллегами у вас имеются «подводные камни», надо их срочно ликвидировать — любой обман, подлог, а также просто неточности будут обнаружены контролирующими органами, а вы подвергнуты «нехорошим санкциям».

Наконец, 29-31 января Меркурий и Венера будут находиться в полусекстиле. Это отличное время для проведения любых мирных переговоров. Также это отличное время для заведения полезных деловых знакомств, любого нетворкинга, для открытия книгоиздательских компаний, оформления торговых помещений и проведения бизнес-презентаций — все это даст хороший старт новым сферам заработка.

Овен ‌‌

Первая декада января складывается в целом благополучно для карьеры и бизнеса Овнов. Руководящие работники смогут в полной мере использовать имеющуюся информацию для принятия взвешенных управленческих решений. У простых сотрудников фирм могут вырасти доходы. Отношения с начальством складываются доверительные. Помимо основного дохода у вас может появиться дополнительный источник для заработка. Середина и вторая половина января может сложиться весьма напряженно. Ваши планы могут в одночасье поменяться из-за внезапно изменившихся обстоятельств. Неожиданно могут потребоваться финансовые ресурсы, которые не закладывались вами в бюджет. Возрастает вероятность технических сбоев, поломок. Может сломаться дорогостоящая техника, потребуются деньги на ее ремонт или на покупку новой техники в замену. Работа в составе группы единомышленников может оказаться неэффективной. Участие в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, планерок и конференций не принесет вам ничего в позитивном смысле. Бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в покупку акций.

Телец

Тельцам рекомендуется использовать первую декаду января для личностного развития. Пополняя багаж профессиональных знаний и навыков вы, тем самым, повысите уровень своей квалификации. У бизнесменов успешно проходят служебные командировки с целью изучения рынков сбыта и опыта работы в других регионах и странах. Активизируются импортно-экспортные операции. Хорошее время для обмена опытом и совместной работы над прорывными проектами в составе группы единомышленников. Может укрепиться ваша деловая репутация. В остальные дни месяца ситуация в карьере ожжет резко ухудшиться. Дело в том, что вы можете почувствовать в себе огромное желание действовать самостоятельно и можете с неприятием воспринимать необходимость подчиняться вышестоящему руководству. С другой стороны начальство может усилить давление и будет требовать безусловного исполнения своих приказов и распоряжений. Необходимо осознать, что существует служебная субординация и дисциплина труда. Нарушение этих базовых принципов в работе может привести к серьезному конфликту с начальством вплоть до увольнения.

Близнецы

Первая декада января благоприятствует Близнецам в урегулировании финансовых вопросов. В вашем распоряжении может оказаться крупная сумма заемных денег, которыми вы сумеете распорядиться с выгодой для себя. Также могут вырасти доходы от дополнительной подработки, выполнения частных заказов и это может тоже существенно пополнить ваш бюджет. Используйте благоприятные дни для погашения долгов, если они у вас имеются. В остальные дни месяца ситуация в профессиональной деятельности может ухудшиться. Вы можете оказаться в стесненных обстоятельствах, которые могут ограничивать вашу активность. Это может быть связано с ухудшением самочувствия и снижения уровня работоспособности. Также не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки со стороны фискальных властей. Не дайте им поймать вас на нарушениях. Превыше всего берегите свою деловую репутацию. Держитесь в стороне от любой тайной и неофициальной деятельности. Попытка урегулировать юридические споры может быть сопряжена с неприятностями. По мере возможности старайтесь воздерживаться от служебных командировок.

Рак ‌‌

В первой декаде января Раки преуспеют в развитии делового партнерского сотрудничества. У бизнесменов успешно идет переговорный процесс, в том числе и на многосторонней основе. Могут быть подписаны взаимовыгодные договора. Старайтесь согласовывать свои личные планы с планами деловых партнеров – это поможет сделать свои усилия более продуктивными. Другим позитивным направлением может стать сфера услуг. Может увеличиться количество клиентов и выручка от предоставленных услуг. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов, заказчиков и вы можете получить много хвалебных отзывов о своей работе. Однако остальные дни месяца, с 11 до 31 января, могут быть связаны с резкими и неожиданными изменениями обстоятельств. Прежде всего может измениться финансовое положение. Это особенно могут почувствовать бизнесмены, специализирующиеся на инвестициях. Возможны резкие колебания на финансовых рынках. Игра на бирже чревата крупными убытками. Что касается простых работников, то звезды советуют не забывать о соблюдении правил техники безопасности при работе с машинами, механизмами и техническим оборудованием. Возрастает риск производственного травматизма.

Лев ‌‌

Первая декада января благоприятствует Львам в деловой активности. Вы будете успешны как на руководящих должностях, так и работая в подчинении. Хорошо выстраивается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Начальство может быть уверенно в том, что приказы и распоряжения будут точно и в срок исполнены. Простые сотрудники компаний могут рассчитывать на поддержку со стороны вышестоящего руководства. В трудовом коллективе складывается гармоничный психологический климат. Работа будет вам нравиться. Старайтесь на эти дни запланировать наиболее важные и ответственные дела, поскольку в остальные дни месяца внешние обстоятельства могут поменяться к худшему. Наиболее серьезные осложнения в делах могут произойти с 13 по 25 января. Особенно это почувствуют те, кто ориентирован на деловое партнерство и предоставление услуг. В ходе работы вы можете часто сталкиваться с препятствиями, и добиваться поставленных целей станет все труднее. Бизнесмены могут ощутить напряжение в отношениях с деловыми партнерами. Переговорный процесс может пойти по невыгодному для вас сценарию. Контакты с представителями власти чреваты осложнениями.

Дева ‌‌

Творческий потенциал Дев может в полной мере раскрыться в первой декаде января. В эти дни вы преуспеете в поисках новых путей в профессиональной деятельности. Можно браться за новые проекты или проходить экспресс курсы по приобретению новых профессий. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на рекламной раскрутке своих проектов. Хорошо совершать служебные командировки в другие страны и регионы для поиска новых рынков и расширения географии бизнеса. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах на замещение престижной вакантной должности. Вы сможете преуспеть в любых конкурентных видах деятельности. Вместе с тем в остальные дни месяца ситуация с работой может стать более напряженной. Старайтесь не браться за слишком сложную и трудоемкую работу. Дело в том, что вашей квалификации может оказаться недостаточно для успешного выполнения стоящих задач. Возрастает вероятность технических сбоев, поломок. Может осложниться работа у мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей и технического оборудования. В трудовом коллективе может усилиться напряженность из-за увеличения нагрузок и необходимости выполнять большие объемы работы. С коллегами могут возникать конфликтные ситуации.

Весы ‌‌

В первой декаде января Весы смогут добиться высоких результатов за счет практической хватки и основательности в работе. Ориентируйте себя на обязательное доведение до конца любых начатых дел. Это прекрасное время для подведения итогов прошедшему году. Проанализируйте состояние своего бюджета и тогда вы поймете, что вам лучше удалось, и где вы недоработали. Такой анализ позволит не наступать на те же грабли в предстоящем году. Можно подготавливать и сдавать вышестоящему руководству отчетную документацию. Успешно идут ремонтные и строительные работы. Вы сможете в срок закончить и сдать объекты заказчику. Однако поторопитесь сделать все важные дела до 10 января, потому что все остальные дни месяца могут пройти с серьезными осложнениями. В первую очередь может вырасти риск финансовой нестабильности. Наиболее азартные бизнесмены могут втянуться в рискованные проекты или начать вкладывать деньги в биржевую игру. В этом случае риск потерять деньги возрастает. Крайне нежелательно прибегать к финансовым заимствованиям и давать деньги взаймы – вернуть их потом будет очень проблематично. Нежелательно вкладывать деньги в оптовую закупку товара и в обмен валюты. Рядовым работникам рекомендуется придерживаться традиционных методов в работе. Не нужно ничего переделывать и усовершенствовать – это может нарушить отлаженный ритм вашей работы.

Скорпион

В первой декаде января Скорпионы будут необычайно интеллектуально активными. Это хорошее время для контактов, поездок, обмена мнений. Вы сможете укрепить и расширить свои деловые связи. Новые деловые знакомства могут привести к развитию партнерских отношений на взаимовыгодных условиях. Хорошо идет переговорный процесс. Вы будете способны урегулировать любой спорный вопрос с деловым партнером и найти компромиссное решение. Успешно пойдет работа в сфере услуг. Клиенты будут довольны качеством вашей работы. Ускоряются любые информационно-финансовые обменные процессы. Быстрым темпом пойдет торговля. Удачно поработают консультанты сетевого маркетинга и водители транспортных средств. Однако необходимо успеть наиболее важные дела выполнить в этот период. Потому что в остальные дни января ситуация в делах может начать ухудшаться. В первую очередь это могут почувствовать те, кто работает на арендуемых площадках вместе с деловыми партнерами. Арендодатель может повысить арендную плату или усложнить вам работу как то иначе. Возможны проверки со стороны представителей власти. В деловом партнерстве могут нарушаться договорные отношения, отчего могут затянуться сроки выполнения плановых работ. Не лучшее время для ведения переговоров.

Стрелец

В первой декаде января Стрельцам сопутствует удача в деньгах. Вам могут поступать выгодные заказы и вы прекрасно справитесь с текущей работой. Отношения в трудовом коллективе складываются конструктивные. Уровень работоспособности повышается. Также вы сможете проявить практичность в покупке товаров. Купленные вами товары будут добротного качества и с хорошим соотношением цены и качества. Бизнесмены смогут принять удачные решения по инвестициям. Однако звезды советуют успеть использовать эти благоприятные дни для урегулирования наиболее важных вопросов, поскольку с 11 января и до конца месяца ситуация в делах может ухудшиться. В первую очередь в зону риска могут попасть ваши деловые связи. Имеющиеся у вас деловые контакты могут не оправдать ожидания. Данные вам обещания могут остаться невыполненными. Новые деловые связи лучше не заводить, поскольку вам могут попадаться ненадежные люди. Также вам может поступать много информации, качество которой оставляет желать лучшего. Не принимайте важных решений до тех пор, пока не убедитесь в достоверности поступивших вам сведений. Могут возникнуть сбои в торговле, главным образом за счет транспортных и логистических неувязок. Могут возникать конфликтные ситуации с коллегами и подчиненными. Будьте готовы к тому, что вам будут часто мешать, отвлекая от работы посторонними разговорами.

Козерог

Личная инициатива в делах может стать главным условием успеха Козерогов в первой декаде января. Старайтесь держать под личным контролем наиболее важные дела. Усиливаются вши творческие способности. Вы преуспеете в деле усовершенствования стиля и методов в работе. Бизнесмены могут стартовать новые проекты. Активизируется торговая деятельность. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и привлечь новых заказчиков и подписчиков. Хорошее время для расширения и укрепления деловых связей. В остальные дни месяца ситуация в делах может осложниться. Возрастает вероятность неожиданных и нерациональных финансовых расходов. Бизнесмены рискуют вложить деньги в закупку неликвидного товара и понести убытки. Особенно неблагоприятно для игроков на валютной и фондовой бирже. Ситуация на рынках может быть крайне непредсказуемой с резкими колебаниями котировок. Основной задачей этого периода является не столько заработать деньги, сколько сохранить имеющиеся у вас финансовые ресурсы. Может снизиться доходность от индустрии моды, отдыха и развлечений.

Водолей

Если Водолеи специализируются на выполнении частных заказов помимо основной работы, то уровень доходов может существенно вырасти в первой декаде января. Успешно идут любые виды удаленной работы из дома. Также вы имеете шанс получить дополнительные источники доходов. Возможно, в праздничные дни начальство попросит вас выйти поработать во внеурочное время с повышенной ставкой оплаты. Прекрасное время для подготовки отчетной документации. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию имеющегося движимого и недвижимого имущества – это положительно отразится на правильном составлении планов на предстоящий год. Удачно пойдет работа в семейном бизнесе. Вместе с тем начиная с 11 января и до конца месяца ситуация в делах может осложниться. Особенно неблагоприятно могут пойти дела у тех, кто получает доход от использования ресурса недвижимой собственности. В первую очередь это касается риелторов и строителей. Договоренности по сделкам с недвижимостью могут сорваться. Арендные договора могут оказаться расторгнуты, и вам будет сложно подыскать новое подходящее помещение для ведения бизнеса. У строителей и коммунальщиков возрастает вероятность производственного травматизма. не забывайте о соблюдении техники безопасности.

Рыбы ‌‌

Рыбам рекомендуется наиболее важные дела запланировать на первую декаду января. В этот период успешно решаются информационные вопросы. Вы сможете установить новые контакты, расширить и укрепить деловые связи. Старайтесь вовлекать других людей в сферу своих экономических интересов. Это поможет вам быстрее и эффективнее решать вопросы, в которых вы лично недостаточно компетентны. Успешно идет обмен мнениями, профессиональное обучение и планирование. Работав составе творческой группы будет очень плодотворной. Особенно это касается проектно-конструкторских работ и научных исследований. В остальные дни месяца ситуация может осложниться. Вы можете почувствовать, что внешние обстоятельства неблагоприятны и вам будет сложно проявить себя в свободном режиме. Как будто что-то или кто-то ограничивает вашу активность. Также могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, вставляя палки в колеса вашей работе. Будьте внимательнее к поступающей информации. Вам могут поступить ложные сведения, используя которые вы рискуете принять ошибочные решения. Не дайте себя обмануть.