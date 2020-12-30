Новогодняя суета и новая энергия — гороскоп на 31 декабря

17-18 лунные сутки. Днем Луна в Раке будет поддерживать тягу к дому или традициям, подпитывать чувствительность.

Возможна суета, спешка, конфликт. Все необычные мероприятия и праздничные акции, вручение подарков, сюрпризы и розыгрыши, переход к игре или «торжественной части» лучше отложить до вечера: вступление Луны в знак Льва добавит энергии и ярких красок, побудит к креативу, веселью, флирту, поможет учесть интересы детей. Новогодний вечер и ночь подчеркнут новые важные границы, правила и нормы, напомнят о духе коллективизма. Придется включиться в общую игру — или остаться наблюдателем, зрителем, аутсайдером.

Овен ‌‌

В течение дня главная задача Овнов - успеть уладить все насущные дела, избежать преждевременного выгорания и травм, а также не допустить раздоров с близким окружением. Атмосфера вплоть до вечера останется напряженной и лишь ближе к ночи сменится на более позитивную: игривую, дружелюбную или романтичную. Новогодние подарки, акции и сюрпризы могут оказаться как персональными, так и коллективными.

Телец

Тельцов последний день календарного года может встретить спешкой и суетой. Возможны проблемы в дороге, раздоры с соседями, попутчиками или родней. Освежающий контраст дневным баталиям составит долгожданный бой курантов, который на этот раз знаменует для многих Тельцов основательные перемены в их жизни. Вечер может принести волнение, важный сюрприз от детей, близких друзей, коллег или домочадцев.

Близнецы

Близнецам не стоит унывать, если утро началось не с той ноты. Новогодняя ночь не только предоставит отличную атмосферу для развлечений, но и даст неожиданный шанс наверстать упущенное. Возможно, вы оперативно купите недостающие подарки или подкинете дров в огонь любви. Важное условие - оставаться в боевой форме и в безопасности. Для этого днем старайтесь не переутомляться и не искать приключений.

Рак ‌‌

На излете уходящего года Ракам важно не стать жертвами своих негативных эмоций или враждебной обстановки. Лучше избегать опасных мест, агрессивных людей и не допускать усталости (она легко обернется сварливостью). Сбросить напряжение вам поможет новогодний вечер. Эффект свежести и обновления усилят новшества: необычное меню, новый антураж, оригинальный подарок. Возможен сюрприз от друзей, детей.

Лев ‌‌

В дневные часы у Львов мало свободы и много хлопот. Возможно недомогание, попадание в зависимость. Важно успеть сделать необходимое, но при этом сберечь силы - так как к ночи, несмотря на заданные извне границы, вас ждет неожиданный и волнующий поворот событий. У вас будет меньше возможностей активно включиться в веселые новогодние игры, если вы устанете, заболеете или будете поглощены заботами.

Дева ‌‌

Днем Девам придется преодолевать трудности, помогать родне и друзьям. Готовясь к встрече Нового года, многие Девы попытаются следовать привычным сценариям или своим личным стандартам, но соблюсти традиции им не удастся: жизнь продиктует новые условия и вынудит к ним подстроиться. Внесут коррективы модные игры и хобби, новые критерии здоровья или безопасности, капризы детей или вкусы новых друзей.

Весы ‌‌

Весам лучше подойти во всеоружии к вечеру: он поможет заложить основы успеха (целью может быть личный успех, счастье детей, развитие коллективного нового проекта). Новогоднее шоу должно стать не только веселым, но и качественным. Стоит заранее подготовить для него сцену, программу, креативный антураж. Важно распределить силы днем, чтобы их хватило на вечеринку, игру или романтическое мероприятие.

Скорпион

Пока не настал вечер, Скорпионы могут следовать старым предновогодним привычкам. Можно использовать знакомые маршруты, стандартные способы связи и форматы поздравлений. Оригинальный сценарий новогодней ночи вызовет неоднозначное отношение. Он понравится вам, если вы ищете новизны, любите яркость, веселье, игры, сюрпризы. Если вы консерватор, вам лучше быть зрителем, а не участником представления.

Стрелец

Стрельцы вплоть до вечера в потенциально опасной ситуации и могут сами нажить себе лишние проблемы. Звезды настоятельно советуют не предвосхищать события: не спешить с поздравлением, сюрпризом, розыгрышем, общим сбором, вручением подарка, началом игры, отправкой в путь. В конце дня обстановка неожиданно изменится в лучшую сторону, что позволит вам и вашим друзьям оперативно наверстать упущенное.

Козерог

Козерогам день принесет разочарование, если они хотят власти. Обстоятельства не позволят вам управлять событиями - наоборот, это вам придется подстроиться к ним, если вы хотите быть в праздничном потоке. Бессмысленно спорить, настаивая на своем. В новогодней программе важно оставить место для креатива и сюрприза, дать больше свободы пассии, друзьям, детям. Но лучше заранее уточнить рамки бюджета.

Водолей

Днем Водолеям важно успеть завершить рутинные процедуры и позаботиться о здоровье (иначе недомогания и мысли о брошенных делах омрачат выражение лица даже в разгар ночного веселья). Новогодний вечер щедр на сюрпризы, которые вы и ваше окружение взаимно преподнесете друг другу. Усложнить дело может ваш новый статус: теперь вам нужно держать дистанцию или поддерживать перед публикой свой авторитет.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам не стоит любой ценой гнаться за привычными стандартами. Рыбам, сменившим коллектив, не помешает встретить Новый год в обществе новых коллег и попытаться завести в нем друзей. Звезды советуют быть осторожнее: на этом пути возможны серьезные «подводные камни», о которых вы пока лишь смутно подозреваете. Некоторые моменты праздничных развлечений грозят отразиться на вашем самочувствии.