Куда прогуляться в новогоднюю ночь за Удачей

Сегодня мы дарим нашим читателям ставший уже традиционным совет-подсказку — куда лучше прогуляться в новогоднюю ночь, чтобы пройтись и подышать свежим воздухом нового года не только для удовольствия, но и с пользой.

Мы предлагаем вам погулять, заручившись поддержкой древней китайской науки Ци Мень Дун Цзя, связанной с определением качества и силы энергии, приходящей из направлений.

Ведь очень важно, куда, в какую энергию вы сделаете свой первый шаг в новом году, и какую сюжетную линию таким образом активизируете.

Посмотрим, что же предлагает нам новогодняя ночь 2021 года.

Самое благоприятное направление в час Крысы, то есть в двухчасовку с 23.00 старого года до 01.00 нового года, – это север.

Но энергия в северном направлении в эти два часа будет неоднородна.

В первый час двухчасовки активна структура Звездный Непарный входит в область Великого Инь, которая означает, что «все документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будет удача и успех».

В течение второго часа активизируется, хоть и с медленным течением, структура Удачное притворство, которая традиционно используется в прогулках для поиска помощи в медицинских вопросах, достижения соглашений, устранения разногласий, повышения социального статуса, сватовства, свиданий, поиска защиты и безопасности.

Для того чтобы активировать благоприятную структуру, вам нужно заранее наметить какое-то место на севере от вашего дома.

Желательно идти до него не менее 15 минут, лучше больше.

По дороге вы можете ненадолго выходить за пределы северного сектора, это не критично, важен именно северный пункт прибытия.

Но останавливаться надолго в пути нельзя.

Идти лучше всего молча, стараясь поймать метафизическое состояние «кажется есть, кажется нет».

Прибыв в выбранное место, вы должны встать спиной к северу и мысленно попросить Небеса о чем-то хорошем, связанном со значением выбранной структуры.

После пожелания не уходите сразу. Побудьте в пункте прибытия хотя бы минут 10, чтобы усвоить набранную энергию.

Некоторая сложность заключается в том, что час Крысы в каждой местности наступает в разное время на местных часах. В Москве, например, первая двухчасовка – это интервал 23.30 – 00.30, вторая – 00.30 – 01.30.

Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный интервал – время 00.00 – 01.00 по вашим местным часам. Используя указанный интервал, вы в любом случае попадете в правильное время и в хорошую энергию.

С пожеланием волшебной новогодней ночи, Султанбекова Шели,

эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Астрология Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)