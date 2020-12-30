Древний гороскоп майя раскрыл, чего ждать в 2021 году

Цивилизация майя использовала несколько календарей, чтобы выделить важные этапы в жизни, такие как посев и сбор урожая или благоприятные периоды для свадьбы и зачатия детей.

В астрологии они чаще всего пользовались 18-месячным календарем.

Так, согласно календарю майя, в период со 2 по 21 января родились люди под знаком Черной Бури. По словам астрологов, они отличаются фокусировкой на себе и собственных интересах. Представителям этого знака обещают, что 2021 год станет энергичным и продуктивным.

Период 22 января – 10 февраля носит знак Нефритовой Бури. Родившимся в этот временной промежуток людям прогнозируют в новом году ценные подарки и вознаграждения за их доброту и альтруизм.

Люди, чей день рождения попадает на даты с 11 февраля по 2 марта (знак Лягушки), будут нуждаться в более длительных периодах одиночества и независимости. Они должны научиться полагаться на свои собственные силы.

Представители знака Олень (3-22 марта) любят тишину и покой, они ласковые и преданные. Однако в 2021 году их могу ожидать конфликты. Родившиеся в этот период, вероятно, будут часто раздражаться из-за собственных неудач.

Период 23 марта – 11 апреля носит знак Стены. Его представителей предупреждают: в новом году им нужно научиться быть более щедрыми, отпустить лишнее и, самое главное, ценить то, что они получают. Судьба преподаст им тяжелый урок, если они не смогут пойти на компромисс ради своих близких.

Собака (12 апреля – 1 мая) – знак, который символизирует жизнь, свет и движение. В новом году они должны больше путешествовать, потому что это поможет лучше узнать себя. Им нужны новые впечатления, и найти их будет нетрудно, уверены специалисты.

Совы (2 – 21 мая) любят правду и справедливость, и не терпят обмана. В новом году им обещают освобождение от «ненужных» людей, которые однажды их предали.

Пума (22 мая – 10 июня) – сильный, хитрый и умный знак, утверждают эксперты. В 2021 году его представители должны использовать свое упорство, чтобы построить карьеру или продвинуться в работе.

Черепахе (11 – 30 июня) советуют в новом году найти того, кто сможет защищать и оберегать. Представители этого знака крайне ранимы и чувствительны.

Крокодила (1 – 20 июля), согласно прогнозу майя, ждут перемены в сфере карьеры. Однако представители знака обязаны приложить для этого усилия.

Родившимся под знаком Духа (21 – 25 июля) в новом году стоит постараться удержать то, что уже есть и обрести новые знания. При этом астрологи предупреждают, что потерять накопленное они смогут легко.

Ягуары (26 июля – 14 августа) должны в 2021 году делать все возможное, чтобы продвинуться в своей карьере, потому что лидерская позиция – это единственное, что может удовлетворить их жажду власти.

Представителям знака Воздух (15 августа – 3 сентября) нужна новая деятельность, от которой они смогут получить знания. Кроме того, она должна помогать развиваться духовно и профессионально.

Людям, рожденным под знаком Красного неба (4-23 сентября), следует быть осторожными во всем, что они делают, но ослабить бдительность в любви и принять идеи других. Иначе они рискуют потерять то, что ценят больше всего.

Летучая Мышь (24 сентября-13 октября) будет искать новые способы получить прибыль. Однако представители знака также должны обращать внимание на единство своей семьи.