Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Астролог дала советы по выбору новогоднего меню

Москва243 часа назад
Фото: Москва24

Астролог Лилия Любимова рекомендовала включить в новогоднее меню больше овощных салатов и исключить из него говядину.

"Единственное, чего не должно быть на столе, – это, конечно, мяса, особенно говядины. Сами понимаете, хозяину года не очень приятно, что его едят. Многие традиционные новогодние блюда, такие как оливье, холодец, говяжий язык, под запретом. Постарайтесь заменить мясо на крабовые палочки, можно на птицу, но самое оптимальное – по возможности заменить на рыбу", – посоветовала Любимова.

Она отметила, что на стол также можно поставить пироги с капустой, грибами и картошкой, а также различную выпечку.

Любимова подчеркнула, что бык любит покушать, поэтому посоветовала приготовить еды побольше, в том числе на последующие дни.

Последние новости
Психолог рассказала, как не стать жертвой предновогодней распродажи
Гороскопы

Читайте также

Новогодняя суета и новая энергия — гороскоп на 31 декабря

Сила, которой Всевышний наделил Рыб

Как знаки зодиака встретят Новый год