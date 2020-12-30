Карьерный гороскоп для всех знаков зодиака на 2021 год

Коронавирус со всей силой ударил не только по нашему здоровью, но и по финансам и, следственно, по рынку труда.

Как не сойти с ума на удаленке, в каких профессиях сейчас водятся большие деньги, как устроиться на хорошую работу и какие финансовые потрясения ждут всех знаков зодиака в 2021 году – об этом и многом другой слушайте в новом подкасте «Хорошо устроились».

Содержание выпуска:

00:50 — Итоги 2020 года на "удаленке" с Управляющим партнером Skyeng Александром Ларьеновским;

04:20 — Карьерный астрологический прогноз на 2021 от создателей подкаста для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков;

07:09 — Исследование Работы.ру и СберИндекса об изменениях рынка труда произошедших в 2020 году;

14:11 — Карьерный астрологический прогноз на 2021 от создателей подкаста для Львов, Дев, Весов и Скорпионов;

17:09 — Строим карьерные планы на 2021 год;

19:04 — Какие профессии будут востребованы в 2021 году;

20:04 — Какие навыки необходимо развивать в 2021 году;

21:56 — Исчезнет ли "удаленка" в 2021 году;

24:48 — Заменят ли фрилансеры штатных сотрудников;

26:16 — Карьерный астрологический прогноз на 2021 от создателей подкаста для Стрелецов, Козерогов, Водолев и Рыб.