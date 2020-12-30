Как знаки зодиака встретят Новый год

Год белого металлического Быка приближается. В какой компании и как нам лучше его встретить?

Козерогам имеет смысл поработать над своей прижимистостью и подарить себе и близким путешествие – Бык оценит этот щедрый жест!

Водолей ждет Быка с распростертыми объятиями – ему ох как не хватало его широкого размаха в 2019! Почему бы не устроить масштабную онлайн-вечеринку или квест?

Рыбы могут открыть карту доступных для путешествия стран и позволить судьбе решить, куда их занесет – например, подбросив монетку. Важный штрих – решение должно быть спонтанным и неожиданным!

Овну предстоит в этом году встретиться с себе подобным, поэтому вариант закатить «пир на весь мир» и не поскупиться на праздничный стол для встречи дорогого гостя будет отличным решением!

Тельцу же лучше приготовиться к встрече так, как будто ждете самого любимого и близкого родственника – побольше теплоты и домашней атмосферы, уюта и украшений для праздничного стола.

Близнецам можно выбрать небанальное и необычное место для встречи с Быком – например, встретить праздник в компании, где будет минимальное количество знакомых людей.

Ракам рекомендуется заранее довериться организатору праздника, составить список самых близких и важных людей и устроить шикарную тематическую вечеринку.

Льву в новогоднюю ночь 2021 года лучше блистать в кругу своих родных – их поддержка будет очень важна в наступающем году.

Дева вполне может расслабиться, заказать доставку, достать уютный плед и позвать самых близких для встречи 2021 года в комфортной и непринужденной обстановке!

Весам рекомендованы дальние поездки, ведь им так нужна перезагрузка. Если этот вариант совсем не получается – выбирайте максимально удаленную точку в текущей локации и отправляйтесь туда!

Скорпионам будет хорошо в компании друзей, но в том случае, если он будет гостем. Поэтому нужно постараться и заблаговременно найти отличную компанию!

Стрельцы так же могут расслабиться и ограничиться минимальными приготовлениями – их гости будут рады просто тому, что есть возможность встретиться!

Диана Сабитова