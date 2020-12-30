Сила, которой Всевышний наделил Рыб

Рыбы (20.02 – 20.03). Символ знака – две рыбы, смотрящие в разные стороны, но держащиеся зубами за общую нить – отражает конфликт между сознанием и душой.

Стихия – вода. Цвет – морская волна. Камень-талисман – лунный камень. Знак управляется двумя планетами – Нептуном и Юпитером, поэтому двойственность натуры заложена у них с рождения. К тому же, Рыбы замыкают зодиакальный круг и, как говорят астрологи, являются «зеркалом» всех остальных знаков, отражая многие их черты. Рыбы во всем стремятся к гармонии, поэтому избегают конфликтов и часто лгут ради спокойствия своего и окружающих. При этом они – выраженные эстеты: тонко чувствуют искусство, любят природу, имеют свой неповторимый стиль в одежде. Среди них много успешных творческих людей. Но достаточно и тех, кто всю жизнь «плывет по течению», избегает перемен и привык подстраиваться под обстоятельства. Это флегматичные и душевно ранимые люди, которые часто «спасаются» от тягот внешнего мира, уходя в депрессию или различные зависимости. При этом Рыбы заметно выделяются среди знаков зодиака, и, как это ни удивительно, считаются одним из самых сильных.

Рыбы в силу своей тонкой душевной организации, обладают мощной интуицией, позволяющей вовремя почувствовать непростые времена. С завидной регулярностью они получают «подсказки» от высших сил и, в отличие от других знаков, относятся к ним внимательно, используя себе на благо. А благодаря своему умению прекрасно подстраиваться под любые обстоятельства и погруженности в свой внутренний мир, Рыбы спокойно переживают жизненные сложности.

Другая мощная способность Рыб – это умение чувствовать других людей. Им легко понять мотивы поведения, распознать ложь или неискренность в отношениях. Это помогает им избежать множества неприятностей и не дать окружающим манипулировать собой. При этом Рыбы крайне эмпатичны и готовы прийти на помощь каждому, кто их об этом попросит. Благодаря этой чувствительности, Рыбы чаще всего счастливы в браке, потому что выбирают себе любящего партнера.

Среди представителей знака много тех, кто увлекается эзотерикой. Если Рыбы начинают заниматься этим профессионально, то из них получаются хорошие целители и биоэнерготерапевты. Гадать и предсказывать они не любят, но их слова практически всегда сбываются.

Если Рыбы – ваш знак, используйте свой мощный потенциал себе на благо.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог