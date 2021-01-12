Таролог рассказала о влиятельной женщине, которая решит конфликт в Донбассе

Медиум и таролог из Днепра Ольга Стогнушенко ответила на вопросы журналистов о том, что дальше ждет Донбасс и закончится ли в ближайшее время война на юго-востоке Украины.

«Война будет тянуться, но какая-то влиятельная женщина попытается этот вопрос решить. У нее получится уменьшить потери. Но они будут. Как и много разговоров и обещаний. Летом произойдет резкое улучшение, но, увы, это просто пыль в глаза. Война, к сожалению, в новом году не закончится», — заявила Стогнушенко.

Не оказалось оптимистичного прогноза у нее и по теме эпидемии. Медиум уверена, что коронавирус продолжит распространяться волнообразно, случаи заражения будут регистрироваться еще три года, хотя исчезнет огласка и массовая истерия по этому поводу. При этом ограничения, считает таролог, сохранятся еще на долгое время.