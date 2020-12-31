Время флирта и перемен — гороскоп на 1 января

18-19 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны во Льве поддержат праздничную атмосферу и разрядят напряжение, создадут поводы и подходящие декорации для розыгрышей, флирта и сюрпризов.

«Территория праздника» (ярких красок, света, игр и веселья) может быть ограничена. Изменятся и привычные новогодние сценарии. Важнее личных предпочтений могут оказаться коллективные нормы и ценности. День хорош для тех, кто активен, не скован условностями, не стремится остановить время и вернуть прошлое. Неожиданный поворот событий заставит играть по другим правилам, при этом самые хорошие перспективы откроются перед честными игроками.

Овен ‌‌

Начало календарного года Овны встретят в хорошем тонусе, но не вся их энергия уйдет на праздничные игры. Несмотря на шанс повеселиться или пофлиртовать, многие Овны не забудут о своей цели - особенно, если являются карьеристами, чувствуют ответственность за свои действия, дом или проект. Задача гармонично совместить долг и отдых (или важную цель и веселые развлечения) не всегда будет выполнимой.

Телец

Тельцам стоит провести этот день вместе с семьей, детьми или близкими друзьями. В незнакомой компании (например, среди новых коллег) важно знать хотя бы часть обстановки: как известно, дома и стены помогают. Начало года пройдет отлично, если вы подстроитесь к праздничной атмосфере момента и новому духу всей ситуации. Помните, что развлечения могут оказаться утомительными, особенно, с непривычки.

Близнецы

Первые сутки календарного года не дают Близнецам скучать. В яркой, веселой и многообещающей обстановке стоит быть начеку, так как не все моменты дня приятны. Создать вам проблемы могут внешние помехи, глубоко интимные нюансы или досадные рудименты прошлого. Сюрприз вероятен не только в личных, но и в коллективных планах: может измениться сценарий праздника, маршрут поездки или бюджет развлечений.

Рак ‌‌

Первый день января Ракам хорошо встретить в атмосфере творчества, повод для которого легко найдется. Его могут подарить вам дети, друзья или случайные компаньоны по развлечениям. Подходящие сутки для кулинарного креатива. Не исключены сюрпризы материального свойства: внеплановые нетипичные расходы, неожиданное появление подходящего покупателя, оригинальный предмет в качестве новогоднего презента.

Лев ‌‌

Неожиданный поворот новогодних событий для Львов благоприятен. Возможна минута волнения, перемена планов. У вас появится относительная свобода выбора и ограниченное, но законное поле для действий. Праздничная обстановка подарит вам творческий импульс или добавит искр в ваши любовные отношения. Звезды напоминают о необходимости считаться с самочувствием и с выставленными извне всеобщими условиями.

Дева ‌‌

Ключом к успеху для многих Дев сегодня станет артистизм, креативное мышление, умение носить маску или костюм, быть «в образе», подыгрывать публике или компании. Чем органичнее вы себя чувствуете в выбранной (или навязанной) роли, тем лучше пройдет день. Не всегда вам будет легко и комфортно. Ваше понимание юмора или творчества может порой расходиться с представлениями окружающих: друзей, детей.

Весы ‌‌

Сегодня Весам трудно быть душой компании, но поддерживать связи с друзьями и участвовать в праздничных мероприятиях звезды им очень советуют. Это поможет быстрее выстроить мост в будущее, о чем бы ни шла речь: о творческом или профессиональном росте, о возрождении рухнувших отношений или поиске новой любви. Весам-родителям стоит озаботиться поиском достойной будущей компании для своих детей.

Скорпион

Обстановка этих суток может лишить Скорпионов их надежной психологической брони (скепсиса, осторожности, благоразумия), пробудить в них романтическую жилку, игровой азарт или креативный настрой. Звезды напоминают, что играть придется по новым правилам, отклонения от которых вряд ли будут одобрены. О чем бы ни шла речь, не стоит ставить свои условия или добиваться новых целей старыми методами.

Стрелец

У Стрельцов есть все шансы провести первый день нового года весело и приятно. При этом в любых ситуациях, включая романтические, звезды советуют им принять ситуацию как есть и пока отказаться от инициативы. У многих Стрельцов попросту не хватит на это личных ресурсов (энергии, денег, связей или информации о новых условиях). Все сюрпризы этого дня - в том числе, дорожные - лучше встречать сообща.

Козерог

Козерогам не стоит рассчитывать на спокойный день (исключение - сознательное одиночество или позиция наблюдателя). При «выходе в свет» возможны сюрпризы и сенсорные перегрузки. Не раз будут обмануты ваши ожидания и попраны дорогие вам стандарты. Могут капризничать дети, быть непредсказуемыми друзья. Вероятны внеплановые траты. Лучше заранее оценить свои силы, собираясь на мероприятие или в гости.

Водолей

Сегодня Водолеи не против поддержать общее веселье и взаимную симпатию, но более серьезные планы и цели могут отдалить их от людей, вынудить внутренне обособиться. Многим Водолеям требуется надежный «глазомер», чтобы в любой игре точно определить и вовремя установить правильную дистанцию с другими игроками. Важно не уйти в себя, сохранить живой контакт с близкими, друзьями, партнером, публикой.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам регулярно сверяться со своим самочувствием (а при серьезных недомоганиях, с рекомендациями врача). В противном случае, праздничная обстановка будет приносить вам больше проблем, чем удовольствий, а любое непредвиденное обстоятельство начнет работать против вас. Это не самый удачный момент для того, чтобы резко изменить свой жизненный курс или громко завить о себе.