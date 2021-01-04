Чувства «заморозятся» — любовный гороскоп на неделю 4-10 января

В пятницу Венера перейдет из Стрельца в Козерога. Это одна из тех ингрессий, которые чувствуются очень хорошо с первого же дня: праздничная и оптимистичная атмосфера в личной жизни исчезнет.

Чувства «заморозятся». Появится скепсис по поводу того, о чем недавно мечталось. Станет понятно, что партнер не выполнит все недавние обещания, да и вы, на волне оптимизма, обещали больше, чем можете. Недавно начатые романы потеряют блески из чего-то сказочно-необычного превратятся в то, чем они, в общем-то, изначально и были — обычные отношения с их сложностями, притиркой характеров и бытовухой. Зато у Венеры в Козероге есть очень большой плюс: она покровительствует ответственности и серьезным решениям в любви. Начинать с кем-то встречаться или принимать решение о свадьбе лучше всего именно сейчас. Так вы не будете питать пустых иллюзий о том, что вас ждет, а будете рационально оценивать перспективы. Трин Венеры и Марса на выходных поддерживает инициативы в любви и помогает конструктивным отношениям.

Овен ‌‌

На этой неделе влюбленные Овны бегут вслед уходящему поезду романтики, но он не собирается их ждать и исчезает за поворотом. Одновременно, набирают силу новые сюжетные линии, способные повлиять на их личную жизнь. К выходным в отношениях произойдут изменения, станет другим и поведение самих Овнов.

Телец

На этой неделе любовная удача откладывается для Тельцов до выходных. В конце недели, действуя интуитивно верно, они превзойдут в непредсказуемости реакций своих партнеров, а в любовной конкуренции оставят позади соперников. В то же время, своим новым поведением они посеют семена скорых проблем.

Близнецы

На этой неделе Близнецам легко строить новые планы в любой сфере, но только не в любви. Их личные отношения окажутся гармоничнее в будни, чем в выходные. Возможно, виной тому станет давняя интимная проблема, подозрительность, ревность, застарелая вредная привычка или какая-то роковая зависимость.

Рак ‌‌

На этой неделе Раки преодолеют знакомые соблазны (например, на службе) и сохранят верность избраннику. Выходные они проведут именно с ним или с ней. Раки, решившие расстаться, смалодушничают или поведут себя, как собака на сене. Их можно понять, ведь так велико магическое обаяние прежней половинки.

Лев ‌‌

Судьба улыбнется влюбленным Львам в начале недели, а вот к уик-энду может оставить их без поддержки. В конце недели им придется самим и разбираться с новыми непредсказуемыми тенденциями, и наступать на старые грабли. Вдобавок, может подвести самочувствие. Важно быть реалистом и не витать в облаках.

Дева ‌‌

В будние дни этой недели влюбленные Девы дезориентированы. Для них может быть загадкой поведение партнера. К выходным, когда все вернется на круги своя, многие Девы застрянут в состоянии нерешительности. Избавиться от сомнений им поможет романтический уик-энд, проведенный по знакомому сценарию.

Весы ‌‌

Влюбленные Весы на этой неделе склонны строить приятные планы на уик-энд, но их ждет разочарование. Могут измениться личные обстоятельства, не исключены неожиданные повороты в поведении партнера. Но конец недели может пройти не так уж плохо, если вовремя сориентироваться и согласовать планы заново.

Скорпион

К концу этой недели в любовных отношениях Скорпионов наступит стабильность. Со знаком плюс или минус, зависит от ситуации. Это может быть счастливое воссоединение, примирение и слияние сердец, а может быть медленная смерть любви. В последнем случае, не помешает задуматься, стоит ли длить мучения.

Стрелец

В первой половине этой недели чувства Стрельцов переменчивы, но к выходным придется определиться. Возможно, сложится ситуация, когда любовь нужно будет подкрепить конкретными делами (или расходами). Не исключено, что ради любви придется принести ту или иную жертву. Случайные симпатии утратят смысл.

Козерог

Влюбленным Козерогам стоит дождаться выходных. Они принесут им гармонию чувств и усилят их привлекательность. Наметятся обновления в привычном ритме свиданий. Возможен приятный сюрприз от партнера. Козерогам, уставшим от страстей прошлого, будет проще решиться на перевод отношений в другой статус.

Водолей

На этой неделе любовные надежды Водолеев могут оказаться без подпитки. Окно в романтику к выходным захлопнется. У многих Водолеев начнется насыщенная новая жизнь, но скрытые переживания и тайные пороки могут затягивать их назад и деморализовать. Со шлейфом прошлого лучше разбираться самостоятельно.

Рыбы ‌‌

В будние дни этой недели обстоятельства чинят влюбленным Рыбам препятствия. Порой Рыбы создают их себе сами (например, своей вечной мнительностью). Полноценное свидание со всеми положенными атрибутами лучше планировать на выходные. В это время возможен приятный сюрприз от партнера или общих друзей.