Американские горки — финансовый гороскоп на неделю 4-10 января

В понедельник — четверг Венера в Стрельце склоняет нас к растратам и «шикарной жизни» — какими бы ни были траты объективно, они в любом случае будут больше, чем вы можете себе позволить.

Но и другие люди будут щедрыми, так что вы можете рассчитывать на дорогие подарки. Да и самые удачные крупные сделки можно будет заключить именно сейчас. В пятницу Венера перейдет в знак Козерога. Начнется время рациональности и экономии. Это будет очень хорошо ощущаться на контрасте с предыдущим периодом. Сразу станет меньше ситуаций, в которых вам хотелось бы потратить деньги. Мотовство перестанет доставлять вам удовольствие. Зато вы почувствуете вкус к приобретению долговечных и полезных вещей. К сделкам будете готовиться основательно и интересоваться, в первую очередь, долгосрочными сделками. На выходных инициатива в практических делах или физический труд поспособствуют доходу или появлению долгосрочных денежных поступлений.

Овен ‌‌

Овнам на этой неделе необходимо проявить максимум целеустремленности и настойчивости, чтобы добиться решительного изменения в положении дел к лучшему. Если вы устремлены к карьерному росту, то ваши действия в этом направлении будут успешными. Отношения с вышестоящим руководством могут укрепиться, став более доверительными. Если вы планировали попасть на прием к начальству, чтобы попросить о предоставлении материальной помощи, всевозможных льгот, то вам обязательно помогут. Следует ориентировать себя не на слова и не на теории, а на конкретные практические дела. Необходимо помнить, что эта неделя будет вращаться вокруг темы денег, материальных ценностей и приобретений. Все перечисленные вопросы будут находить благополучное решение. Например, вы сможете купить именно ту вещь, которую давно искали. Все покупки, совершенные во второй половине недели и на выходных будут удачными. Вместе с тем пока лучше воздерживаться от составления бизнес плана и от работы в составе группы единомышленников над совместными проектами.

Телец

На этой неделе Тельцы почувствуют усиление своих интеллектуальных способностей. Вас будет привлекать профессиональная учеба и расширение своих знаний. Неделя важна, прежде всего, в смысле самосознания своих возможностей и внутренней готовности пойти на масштабные изменения. Это особенно относится к тем, кто является профессионалом своего дела и продолжает делать усилия по самосовершенствованию. И это обязательно положительно отразится на умении решать любые практические вопросы, которые перед вами будет ставить жизнь. Возможно, кто-то будет обращаться к вам за советом, или вы сами будете нуждаться в подсказке более опытного коллеги. Такой взаимообмен идеями и знаниями – очень позитивный процесс, способствующий ускорению решения многих вопросов. Это очень хорошее время для дальних поездок коммивояжеров и маркетологов, с целью изучения потенциала рынков на предмет распространения там своих товаров и услуг, а также поиска более выгодных вариантов для закупок товара. Успешно поработают фрилансеры, дизайнеры, работники издательских домов и рекламных агентств.

Близнецы

Близнецам на этой неделе удастся добиться позитивных сдвигов в своей карьере. Бизнесмены и руководящие работники преуспеют в делах. Вы будете способны к проведению реформ в подведомственной вам структуре. Можно делать кадровые перестановки, вносить коррективы в график работ, заниматься оптимизацией бюджетных расходов, урезая все неэффективное и устаревшее. Также это неплохое время для привлечения кредитных ресурсов в развитие бизнеса. Рядовым работникам, возможно, придется действовать в стесненных условиях, когда вы будете ограничены в действиях. Но вас эти ограничения могут дополнительно стимулировать для поиска новых возможностей для реализации. Это особенно характерно для тех, кто имеет возможность для неофициальной подработки, выполняя частные заказы помимо основной работы. Вообще, на этой неделе звезды советуют особенно не засвечиваться на публике и стараться действовать тихо и незаметно. Например, нежелательно публично объявлять о своих намерениях. Возможно, вам окажет поддержку влиятельный покровитель.

Рак ‌‌

У Раков эта неделя благоприятна для активизации делового партнерства. Возможно, вы будете вовлечены в некий переговорный процесс, от успеха которого во многом будет зависеть ваше будущее. Удастся добиться урегулирования в судебных спорах и любых юридических разбирательствах, касающихся имущественных претензий. Старайтесь действовать открыто и в точном соблюдении с рамками закона. В этом случае обстоятельства могут поменяться, и это будет выгодно для вас. Используйте представляющиеся вам удачные возможности. Особенно удачно сложится вторая половина недели. Если вы работаете в составе группы единомышленников и деловых партнеров (например, являетесь дольщиками в акционерном обществе), то очень важно провести согласование своих личных планов с планами партнеров по бизнесу. А это обычно делается при проведении собраний и совещаний, когда вырабатываются согласованные для всех решения. Вы сумеете максимально успешно вписаться в коллективный процесс. Вместе с тем не торопитесь рисковать своими деньгами, инвестируя их в коллективные проекты.

Лев ‌‌

Эта неделя складывается весьма благоприятно для деловой активности Львов. Наиболее преуспевают руководящие работники, владельцы фирм, менеджеры, а также государственные служащие, чиновники. Вам удастся выстроить очень четко работу с персоналом и добиться безусловного исполнения своих приказов и распоряжений. Чётко планируйте и регламентируйте свое рабочее время, не отвлекайтесь на посторонние вопросы, идите к поставленной цели твердо и неуклонно. В результате значительно улучшается деловое взаимодействие между начальством и подчиненные. Никаких споров и конфликтов не будет. Тем, кто работает на подчиненных должностях, удастся урегулировать все непонятные и сложные вопросы с начальством. Не пренебрегайте всевозможными техническими средствами, благодаря которым можно было бы увеличить производительность труда. Также это хорошее время для отказа от всего устаревшего и малоэффективного в пользу технической модернизации. Важно отметить высокий уровень работоспособности, когда вы сможете интенсивно работать в течение длительного времени и не чувствовать усталости.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе необходимо суметь правильно настроиться и адекватно реагировать на внешние обстоятельства. Это не лучшее время для личных инициатив. Вы получите гораздо больше выгоды, если сумеете адаптироваться к обстоятельствам, которые в целом будут вам благоприятствовать. Наиболее успешно поработают те, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Вашей работой останутся довольны и будут рекомендовать вас другим клиентам. Вам удастся проявить себя и свои способности на публике и в любых конкурентных видах деятельности. Можно принимать участие в конкурсах, соревнованиях, записываться на кастинги. Прежде всего, преуспеют те из вас, кто связан с миром искусства, моды и шоу-бизнеса. Большой позитивный эффект будет получен в результате проведения рекламной компании. Благоприятно пойдут дела у бизнесменов, которые ориентированы на расширение географии бизнеса, поиск более выгодных вариантов для закупки или продажи товаров и услуг.

Весы ‌‌

Весам, имеющим свой бизнес, на этой неделе рекомендуется заняться вопросами безопасности и страхования своего бизнеса от рисков материальных потерь. Можно принимать на работу охранников, подключать сигнализацию, монтировать систему видеоконтроля, заключать договора на обслуживание с вневедомственной охраной. Это особенно актуально для владельцев магазинов, офисов, складских помещений и гаражей. Все это имущество будет давать вам хорошую прибыль на этой неделе, однако одновременно это удачный момент сделать свои позиции еще более прочными и незыблемыми. Возможно, у вас появятся дополнительные финансовые ресурсы за счет заимствований или возвращения долгов. Также это благоприятное время для урегулирования вопросов наследства, алиментов. Бизнесмены могут делать закупки техники и оборудования, а также заниматься вопросами монтажа оборудования. Удачное время для строительных работ. Мастера сервисных центров по ремонту и обслуживанию бытовой техники и автомобилей смогут быстро выявить и устранить дефекты.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе добьются прогресса в деле укрепления и расширения деловых связей. Именно это станет для вас наиболее успешным направлением приложения усилий. Вы будете способны тонко чувствовать настроения людей и сумеете находить правильный подход к тем, в ком вы заинтересованы. Договоренности с такими людьми обещают вам успешное сотрудничество, рассчитанное на длительный срок. Успешно идут переговоры. Старайтесь согласовать все вопросы подписать итоговые договора к концу недели. Заключенные ранее договора будут выполняться точно и своевременно, никаких нарушений и сбоев в работе из-за поведения деловых партнеров не предвидится. Возможно, вам самим не придется искать нужных людей и организовывать с ними деловые встречи, предлагать параметры сотрудничества и пр. Учитывая особую атмосферу благоприятствования на этой неделе, следует с большим вниманием и заинтересованности рассматривать все предложения. Возможно, также вас попросят принять участие в качестве посредника между двумя договаривающимися сторонами.

Стрелец

Уровень работоспособности Стрельцов может невероятно усилиться на этой неделе. Вы будете в состоянии длительное время поддерживать интенсивный темп работы, не чувствуя усталости. Поэтому звезды советуют на этой неделе запрягать себя на тяжелую работу и выкладываться полностью, без остатка. Это одна из тех редких недель, когда вы можете радикально изменить к лучшему положение в своих делах. И только труд, упорный и интенсивный труд, способен совершить чудо этого переворота. Особенно преуспеют те из вас, в чьей профессии преобладает преимущественно физический труд. Обязательно используйте технические приспособления, механизмы для увеличения производительности труда. Новые дела лучше не затевать. Ваша сила в традиционных подходах к работе, проверенной многими месяцами и годами и доказавшей надежность ваших методов. Однако при столкновении с новыми для себя задачами вы можете не справиться и не найти оптимальных решений. К концу недели ваши финансовые ресурсы значительно вырастут.

Козерог

Личная инициатива и творческий настрой – вот какие качества способны Козерогов к максимальной профессиональной реализации на этой неделе. Возможно, вам удастся дать старт тем делам, к которым вы давно готовили себя, но для которых не хватало элементарной смелости, решимости, чтобы, наконец, начать. Теперь у вас этой решимости будет более чем достаточно. И именно сейчас самый лучший момент для старта новых проектов. Кроме того, ориентируйте себя расширение и укрепление деловых отношений. Это прекрасное время для деловых знакомств, встреч, поездок. Причем желательно, чтобы вы были сами инициаторами знакомств – в этом случае успех встречи более вероятен. Другая тема, которая будет благоприятна в эти дни – это предпринимательская активность, особенно в торгово-закупочной деятельности. Ускоряются обороты в товарно-денежном обмене, ваши товары и услуги будут пользоваться высоким спросом. Успешно пойдут дела у тех, кто работает в сетевом маркетинге и имеет отношение к ресторанному, гостиничному бизнесу, индустрии отдыха и развлечений.

Водолей

Водолеям на этой неделе может сопутствовать финансовая удача. Это особенно справедливо для тех, у кого имеется несколько источников доходов, помимо основной работы. Используйте эти дни для совершенствования навыков в работе и повышения уровня профессионального мастерства. Также в это время вы можете рассчитывать на получение льгот, скидок при покупке потребительских вещей. Возрастает роль и положительное влияние на ваши дела со стороны родственников, родителей. Процветает семейный бизнес. Бизнесменам хорошо анализировать бюджет, планировать крупные покупки, а также закупать технику, станки и оборудование для развития производственных мощностей. Также звезды советуют позаботиться о том, чтобы обеспечить себе удобные и комфортные условия для работы. В связи с этим можно заняться благоустройством рабочего места. Лучше всего будет работаться тем, чья работа связана с уединенной обстановкой, когда никто не мешает и можно спокойно сосредоточиться. В этом смысле преуспевают те, кто работает на дому, в привычных им условиях.

Рыбы ‌‌

Очень динамично складывается эта неделя для типичных Рыб. Сильной стороной ваших качеств может стать умение эффективно оперировать информацией и контактами. Вам может поступать много информации, среди которой будут интересные и выгодные предложения по сотрудничеству. Основная задача этой недели сводится к тому, чтобы не пропустить, не оставить незамеченными наиболее выгодные предложения. Возможно, вы не сможете обойтись без поддержки друзей и единомышленников. Это прекрасное время для коллективного обсуждения общих для всех вопросов и выработки единого согласованного решения. К вашему мнению будут прислушиваться, и вы во многом сможете влиять на формирование коллективных решений. Интеллектуальная активность и легкость на подъем позволят вам успешно продвигать дела сразу по нескольким направлениям в параллельном режиме. Это особенно характерно для тех, кто дает консультации, занимается торгово-закупочной деятельностью, проходит курс обучения.