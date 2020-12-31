Рискуете упустить шанс — любовный гороскоп на 1 января

Признавайтесь в чувствах, приглашайте на свидание в это волшебное время — все получится.

Овен ‌‌

В первый день календарного года Овны искренне стремятся к любовной игре и романтике, но часть их внимания посвящена важному делу. Сил для преуспевания на двух фронтах у них хватит, но не весь потенциал праздничной ситуации будет использован. К счастью, есть надежда, что партнер проявит понимание.

Телец

Любовным отношениям Тельцов сегодня нужна приправа в виде креатива, яркости или доли риска. Вас ловко оттеснят предприимчивые соперники, если вы не готовы к веселой шутке или к моменту «на грани», являетесь противником авантюры и эксперимента в любви. Будьте открыты для игры, приключения, сюрприза.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам важно учесть свои личные слабости и уязвимости. Праздничная атмосфера первого январского дня вполне подходит для свидания, но ее омрачат те или иные индивидуальные помехи. Возможны недомогания, заминки интимного плана, роковые неожиданности, неприятные следы прошлого.

Рак ‌‌

Раки сегодня рвут все шаблоны в области любовных ухаживаний и подарков. Слом стандартов возможен под влиянием друзей, моды или необычной обстановки. Тенденция работает и в обратную сторону: весьма оригинальный знак внимания возможен от друга или партнера, ранее не замеченного в креативном мышлении.

Лев ‌‌

Любовным чувствам Львов Новый год даст волнующий свежий импульс, но и поставит условия: соблюдать приличия и границы, уважать чужие принципы. Если вы ищете прочных отношений на будущее и боитесь повторить старые ошибки, задайте верную область выбора - например, вначале найдите достойную компанию.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленным Девам придется помнить крылатую фразу «весь мир - театр, и люди в нем - актеры». Многим Девам предстоит подстроиться под вкусы любимого человека или под неписаные правила того сообщества, где они вместе встречают праздник. У новогодних романов прогноз не слишком оптимистичный.

Весы ‌‌

Сегодня звезды готовы помочь влюбленным Весам, но у самих Весов мало энергии или неподходящий настрой. К счастью, даже скромный любовный успех этого дня - хороший задел на будущее. Не форсируйте события, если не готовы к новому формату отношений. Лучше не злоупотреблять интимными удовольствиями.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам звезды напоминают, что жизнь вошла в другую колею, и личные отношения исключением не стали. Попытавшись вновь поставить партнеру свои прежние условия или разыграть партию по старому сценарию, вы потерпите поражение (причем, скорее всего, еще на дальних подступах к своей цели).

Стрелец

Сегодня Стрельцы удачливы в делах сердечных, но имеют мало возможностей для выбора. Для широкого романтического жеста вам пока может не хватать ресурсов, но старайтесь не упускать поводы для мелких шагов. Возможно везение за счет прошлого (например, посеянной вами когда-то в чужом сердце симпатии).

Козерог

Влюбленным Козерогам сегодня трудно быть собой, им приходится носить ту или иную маску. Успех в личной жизни не в последнюю очередь зависит от артистизма и умения «подать» свои таланты. Это не самый удобный период для начала романа: новые роли и стандарты будут держать вас в постоянном напряжении.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи рискуют упустить шанс - так как способны в любой момент уйти в себя, как улитка в раковину. Возможны тайные сомнения в себе, своем партнере или совместном будущем. Звезды советуют не забывать за своими личными проблемами или грандиозными новыми планами любимого человека.

Рыбы ‌‌

Сегодня главная опасность для влюбленных Рыб - поддаться влиянию момента и «сунуться в воду, не зная броду». Мера в новогодних приключениях особенно важна, если вы симпатизируете своему новому коллеге или другу: даже безобидные любовные игры впоследствии могут отразиться на вашей работе и карьере.