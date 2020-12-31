Позвольте себе расслабиться — финансовый гороскоп на 1 января

На дворе 1 января — отдыхайте и не думаете о рабочих и финансовых делах.

Овен ‌‌

Для Овнов, которые в первый день этого года находятся на работе, звезды сулят удачу и успех во многих делах. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает в прямом контакте с начальством. Ваши отношения могут стать более доверительными. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то в течение дня ждите хороших новостей. Хорошее время для принятия управленческих решений.

Телец

Несмотря на новогодний праздник, некоторым Тельцам и сегодня приходится выходить на работу. Этот день складывается благоприятно для выполнения плановых заданий. Старайтесь действовать напористо и изобретательно – это позволит вам справиться с делами значительно быстрее. Наиболее результативным будет время в первой половине дня.

Близнецы

У Близнецов благоприятный день для обмена мнениями с коллегами, единомышленниками, партнерами по бизнесу. Ваши успехи в делах во многом будут определяться уровнем вашей квалификации и умением находить оригинальные ответы. Удачно складывается день для руководящих работников, намеренных провести кадровые перестановки и оптимизировать бюджетные расходы.

Рак ‌‌

У Раков этот первый новогодний день благоприятствует в работе, связанной с индивидуальным обслуживанием клиентов. Вы будете способны быстро запоминать пожелания клиентов, что позволит исполнять их заказы точно и своевременно. В результате вы можете получить благодарные отзывы и рекомендации. Успешно пойдут дела у тех, кто работает в паре с партнером на принципе взаимозаменяемости.

Лев ‌‌

У Львов этот день может стать не только первым рабочим днем нового года, но и первым днем работы в новом трудовом коллективе. Это удачный день для приобретения новых навыков работы, овладения техническими средствами. Изобретатели, рационализаторы, инженеры смогут предложить интересные технические решения – ваш интеллект сейчас способен генерировать новые идеи.

Дева ‌‌

Девам в этот день удастся проявить свои незаурядные творческие способности. В любом деле старайтесь улучшить, усовершенствовать свою работу. Ваш интеллект сегодня ориентирован на принятие практичных конструктивных решений. Успешно пойдут дела у тех, кто работает с техническими средствами. Например, работники ремонтных мастерских быстро найдут способы для устранения дефектов.

Весы ‌‌

У Весов это благоприятный день для методичного выполнения плановых заданий. Условия вашего труда могут улучшиться. Если вы работаете в офисе, то рабочее место может стать более комфортным, уютным, с новой офисной техникой или мебелью. В любом случае условия труда будут способствовать более производительному труду. Хорошо пойдут дела у тех, кто обслуживает клиентов.

Скорпион

Скорпионы в этот первый день нового года смогут наилучшим образом проявить свои интеллектуальные способности. В торговле вырастут продажи и вам, возможно, придется ускорить темп. Это хорошее время для консультантов сетевого маркетинга – вырастут доходы от клиентов и подписчиков, на ваши счета могут поступить деньги. Вы сможете успешно заниматься несколькими делами в параллельном режиме.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день складывается успешно для умственного труда. Ваши предпринимательские и практические способности повысятся, что может привести к росту доходов. Успешно поработают те, кто работает удаленно. Это хороший день для деловых встреч, поездок, контактов. Установленные деловые связи будут полезными в плане роста доходов и уровня квалификации.

Козерог

Козерогам в этот первый день нового года звезды советуют лично контролировать наиболее важные вопросы. Никому ничего не делегируйте, если хотите, чтобы работа была выполнена с высоким качеством и в срок. Успешно проходят поездки, деловые встречи и контакты, в особенности те, которые организованы по вашей личной инициативе. Ваши идеи найдут поддержку среди окружающих.

Водолей

У Водолеев этот первый день нового года благоприятствует профессиональной реализации. Действуйте смело, активно, при необходимости берите ответственность на себя – такой стиль поведения будет вполне оправданным. Успешно пройдут деловые поездки и встречи. Обращайте пристальное внимание на любую поступающую к вам информацию – она будет далеко не случайной.

Рыбы ‌‌

В этот день Рыбам лучше ориентировать себя на работу в рамках коллективной деятельности. Обмен мнениями по интересующим или непонятным темам с единомышленниками поможет вам восполнить пробелы в знаниях. Хорошо поработают те, чей труд предполагает глубокое погружение в работу в условиях уединения. Не исключено, что вас пригласят выйти поработать во внеурочное время.