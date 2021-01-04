Вычисляем скрытые мотивы — гороскоп на неделю 4-10 января

На этой неделе на небе будет сформировано 5 значимых планетных аспекта.

5 января Меркурий соединяется с Плутоном. В этот день многие люди, чьи гороскопы резонируют с таким аспектом, могут почувствовать усиление интеллектуальной активности. Этот аспект связан с психологической проницаемостью, способностью понимать скрытые мотивы в поведении других людей. Также могут усилиться предпринимательские способности.

8 января Солнце в секстиле к Нептуну. Этот аспект может быть связан с милосердием и бескорыстным служением какой-то идее. Активизируется интерес к религии и духовным ценностям.

9 января максимально проявятся сразу два аспекта: напряженная квадратура Меркурий-Марс и гармоничный трин Венера-Марс. Напряженная связь Меркурий-Марс может спровоцировать излишне конфликтный стиль общения между людьми. Мышление может стать поспешным и критичным. Критика по отношению к окружающим может привести к ответной критике. Для такого аспекта характерны ссоры, споры, иногда доходящие до злословия. Неблагоприятно для поездок и новых знакомств из-за излишне нервного и раздражительного настроя. Вместе с тем трин Венера-Марс связан с проявлениями любви, симпатии и романтическими влечениями. Может проявиться влечение к искусствам. На этом аспекте могут быть успехи в финансовой деятельности. Все, что делается с желанием и любовью, успешно реализуется.

10 января Меркурий в соединении с Сатурном. Это аспект строгости и объективности в суждениях. Способствует успешной аналитической работе, учебе, изучению естественных наук. Сдержанность в словах, не многословие. Прежде чем что-то сказать, человек вначале хорошо обдумывает свои мысли, тщательно подбирая слова и думая о последствиях сказанного. Трезвость мышления и суждений.

Овен ‌‌

Овны известны своим упорством и целеустремленностью. На этой неделе эти ваши качества будут в полной мере востребованы. Отличное время для усилий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства. Что бы вы ни делали, не отступайте от своих стратегических целей, старайтесь добиться практического результата. А мерилом ваших успехов в профессии являются деньги – на данный момент они являются главным критерием успешности. Вас будут ценить за ответственное отношение к делу и качественное своевременное выполнение обещаний. Положительную роль в складывающейся ситуации может сыграть ваш отец или человек, наделенный властью и авторитетом. Вам удастся добиться успеха в тех делах, которые вы себе поставите целью. Вместе с тем обязательно находите возможность больше времени проводить в уединении. Наверняка вам захочется спокойствия и тишины, чтобы отдохнуть от шума и суеты будней. Это прекрасное время для духовных практик, приведения своего внутреннего мира в состояние равновесия и гармонии. Даже если вы очень заняты и у вас мало свободного времени, то попробуйте проводить сеансы медитации перед сном. Молитва в эти дни обладает особой силой. Кроме того, вы сможете узнать нечто такое, что раньше было вам недоступно.

Телец

Тельцам звезды советуют на этой неделе проявить здоровый эгоизм и заняться собой. Наиболее продуктивная тема недели связана с саморазвитием. И начинать нужно с внешнего облика и физических данных. Если у вас есть проблема с лишним весом или фигурой, то можно взять абонемент в спортивный тренажерный зал или в фитнес-клуб и начинать интенсивно совершенствовать себя физически. Ваш энергетический тонус на этой неделе будет только усиливаться и укрепляться, поэтому физические нагрузки будут очень кстати. Женщинам, возможно, захочется подкорректировать свой имидж в салоне красоты. Также вы почувствуете усиление потребности в знаниях. Возрастает ваш интерес к сложным мировоззренческим, морально-этическим и философским проблемам. Могут заметно улучшиться отношения с друзьями. Не отказывайтесь от приглашений придти на дружескую вечеринку, либо сами организуйте такую встречу. Лучше всего пойдет общение в неформальной обстановке, где-нибудь в клубе, в кафе, на танцплощадке. На этих днях может активизироваться общение в интернете на форумах, в социальных сетях или на сайтах знакомств. Виртуальные друзья и влюбленности могут вскоре перейти в реал.

Близнецы

Близнецы на этой неделе смогут усилить свои экстрасенсорные способности. Постарайтесь больше времени проводить в уединении со своими мыслями и чувствами. Возможно, вам сейчас требуется пауза в личных отношениях, чтобы хорошенько понять себя и свои ощущения. Используйте это время для душевного отдыха и релаксации – это необходимо для восполнения энергетических запасов. Если вы занимаетесь духовными практиками, не чужды аутогенной тренировке, йоге, медитациям и релаксациям, то добьетесь в этом впечатляющих успехов и научитесь лучше контролировать себя. Рекомендуется обязательно сходить в баню или сауну – это поможет вам очиститься духовно и физически. Основная цель этой недели – познать себя, свои внутренние резервы. В обыденной жизни многие из вас смогут урегулировать вопросы с долгами – если не полностью погасить долги, то сократить свою зависимость от финансовых обязательств. Старайтесь действовать мягкими методами. Тонкий мягкий подход к решению тех или иных вопросов способен дать вам гораздо больше, чем прямолинейные однозначные поступки. Например, вы сможете гармонизировать свои отношения с родителями, начальством.

Рак ‌‌

У Раков на этой неделе укрепятся партнерские отношения. Это касается как партнерства по бизнесу, так и супружеского союза. Все вопросы с мужем или с женой будут обсуждаться в гармоничной атмосфере, доброжелательно и конструктивно. Например, можно спланировать крупные покупки для дома, выбрать, куда вы вместе поедете отдыхать в следующий отпуск. Возможно, вас будут приглашать в гости на праздничные торжества – всюду желательно быть вместе с партнером. Хорошее время для посещения торжественных мероприятий типа свадеб, юбилеев, обряда венчания, банкетов и пр. Если вы не состоите пока в браке, то общение в дружеских кампаниях будет способствовать знакомству с будущим партнером. В бизнесе вы найдете подход к самому неуступчивому и упрямому деловому партнеру. Следует иметь в виду, что будут услышаны только ваши разумные доводы, призывающие к рациональному подходу. Другая позитивная тема касается того, что вам удастся легко урегулировать юридические споры и придти к мировому соглашению. Тем, кто учится вузе, удастся улучшить отношения с преподавателями. Однако лучше всего вы сможете реализовать свой потенциал, если отправитесь в путешествие.

Лев ‌‌

Львы на этой неделе преуспеют в деловой активности. Поэтому тема личной жизни может отойти на второй план. Прежде всего, следует отметить вашу прекрасную физическую форму. В бодром и энергичном состоянии вы сможете относительно легко решить многие чисто практические вопросы, типа: уборка помещений дома и на работе, приведение в идеальный порядок документации, раскладывание по полочкам и шкафчикам всех вещей. Так вы сможете быстро разгрести завалы, образовавшиеся за предыдущий период времени. Старайтесь избавить свое жилище от старых ненужных вещей. Очистив от этих вещей полки вы, тем самым, усилите приток свежей здоровой энергии в свой организм и станете чувствовать себя еще лучше. Возможно, в вашей заботе будут нуждаться близкие люди. Вы можете получить доступ к материальным ресурсам других людей. Например, вам могут дать деньги в долг, или просто передать на какое-то время для хранения или в ваше распоряжение. Также это удачное время для лечебно-профилактических процедур. Забота о своем теле положительно отразится на состоянии здоровья. Те, кто недавно перенес травму или хирургическую операцию, быстро пойдут на поправку.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе могут с головой уйти в личную жизнь, отодвинув на второй план повседневные дела и заботы. Главной позитивной темой недели может стать любовь и партнерство. Это особенно касается тех, у кого сейчас в самом разгаре любовная история. Впрочем, если вы давно встречаетесь с любимым человеком, то на этой неделе ваши взаимные чувства станут еще более яркими. Это идеальное время для совместных туристических поездок, отдыха. Старайтесь украсить свою жизнь и жизнь любимого человека яркими впечатлениями, проявляйте фантазию. Вас ждет много приятных сюрпризов, новые впечатления. Хорошо ходить на концерты, в кинотеатры, в цирк или на танцплощадку. Чувство легкость и невероятной свободы будет наполнять вас. Возможны любовные признания вплоть до предложения руки и сердца. Кстати, это хорошее время для помолвки и свадьбы. Супружеские отношение в эти дни переживают период обновления чувств. Также это благоприятное время для учебы, особенно если для этого требуется выезжать в другие регионы или за границу. Тем, у кого есть дети, будет приятно почувствовать себя в роли мудрого наставника и воспитателя. Создайте для своих детей атмосферу праздника.

Весы ‌‌

Отношения в семье и домашние дела – вот чем могут быть всецело поглощены Весы на этой неделе. У вас будет достаточно сил и желания для того, чтобы многое сделать для благоустройства своего жилища. И, что особенно приятно, в своем порыве к благоустройству вы найдете союзников и помощников в лице членов семьи, близких родственников, родителей. Вместе дружно вы сможете не только навести идеальный порядок в доме, сделать генеральную уборку, но и выполнить некоторые более серьезные работы типа косметического ремонта в одной из комнат. Самое меньшее, что вы могли бы сделать без финансовых затрат – передвинуть или переставить мебель по-другому, чтобы появился эффект некоего обновления жилища. Если вы давно хотели купить домашнее животное, то сейчас самое время это сделать. Это прекрасное время для приобретений товаров в кредит на выгодных условиях. Если вы состоите в браке, то у вашего партнера или партнерши может произойти рост доходов. И, в том числе за счет этого обстоятельства вы могли бы улучшить свои бытовые условия. Те, кто собирался кардинально улучшить жилищные условия смогут получить ипотеку под покупку новой квартиры.

Скорпион

У типичных Скорпионов эта неделя может быть связана с улучшением отношений с партнерами по браку и по бизнесу, а также со знакомыми, соседями и родственниками. Это время примирения, когда можно и нужно забывать прошлые обиды и недоразумения. Не только вы сами, но и окружающие вас люди, будут настроены на конструктивный диалог. Также в эти дни могут завязаться новые романтические отношения. Знакомство может произойти на улице, в транспорте, в придорожном кафе – вблизи дороги. Это может быть совершенно неожиданная встреча, которая затронет ваши чувства. Возможно, это отношения не будут длительными, и вообще знакомство не перейдет в отношения. Но некие приятные впечатления все равно останутся. Тем, у кого уже есть длительные романтические отношения, могут, наконец, сделать предложение руки и сердца. Либо вы сами дозреете до оформления отношений. Поэтому эту тему можно поднимать при общении с любимым человеком. Супружеским парам рекомендовано ходить вместе в гости к родственникам. Возможно, в конце недели вас пригласят в гости на свадебное торжество или юбилей. Если вы учитесь, то на этой неделе усиливаются ваши интеллектуальные способности, что положительно отразится на успехах в изучении предметов.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе удастся улучшить свое финансовое положение. Состояние здоровья будет хорошим, и вы сможете справиться с множеством дел и решить ряд практических вопросов, которые до сих пор не удавалось сдвинуть. Эта неделя больше подходит тем, кто привык не столько говорить, сколько делать. Ваша сила сейчас в умении решать практические вопросы. Это прекрасное время не только для успехов в профессиональной деятельности, но и для наведения порядка в домашних делах. Поскольку денег станет больше, вы сможете позволить себе сделать полезные покупки для дома. Многие захотят украсить свой дом какой-то красивой вещицей. Например, купить люстру или картину. Направьте свои усилия на благоустройство семейного очага. Это касается в первую очередь приобретения таких вещей, благодаря которым ваша жизнь станет уютнее и комфортнее. Вторая тема, на которую следует обратить внимание – отношения в семье, психологический климат. Здесь вам удастся преодолеть прежние обиды и размолвки и придти к тому состоянию гармонии. Не забывайте о личной гигиене и профилактических мерах по предотвращению простудных и вирусных заболеваний. Диета, проведенная на этой неделе, даст поразительный по эффективности результат, и вы станете намного здоровее и стройнее чем были.

Козерог

Козероги на этой неделе будут необычайно обаятельными и привлекательными. Возможно, многим из вас, особенно женщинам, захочется изменить свой имидж. И салон красоты поможет вам в этом. Ваш доброжелательный настрой к людям, внимательное, тактичное к ним отношение благоприятно отразится на отношениях с окружающими. Это прекрасное время для примирения с соседями, родственниками, знакомыми, приятелями. Главное, чтобы инициатива такого примирения исходила лично от вас. Благоприятное время для учебы, переписки, новых знакомств. Поездка за город на пикник пройдет великолепно и прибавит позитива в вашу жизнь. В целом эти дни пройдут на оптимистической волне. Это особенно почувствуют те из вас, кто влюблены. Ваши романтические отношения будут расцветать пышными яркими цветами. Фантазия и желание найти себе творческое самовыражение будут открывать новые грани ваших талантов. Если у вас есть дети, то обязательно уделите им внимание чуть больше, чем это обычно бывает. В вас проснутся педагогические таланты, и вы легко будете находить взаимопонимание со своим ребенком. Сводите его в цирк или зоопарк на выходных.

Водолей

Типичным Водолеям на этой неделе потребуется почувствовать тепло и уют спокойной и размеренной семейной жизни. Если у вас есть свое жилье, благоустроенная квартира или дом, где всегда тепло и где родные и близкие люди ждут вас – то эта неделя запомнится вам именно своей задушевной теплотой. Потому что отношения в семье будут складываться гармонично, все будут дружно помогать друг другу справляться с бытовыми и хозяйственными вопросами. Прежде всего, постарайтесь уделить максимум внимания близким родственникам, членам семьи, старшему поколению родных (родителям, бабушкам и дедушкам). С их стороны вы встретите теплые ответные чувства. Будьте готовы к тому, что, возможно, придется принимать гостей у себя дома. Очень важно, чтобы у вас была возможность уединиться от всех и какое-то время побыть в одиночестве. Это необходимо для осмысления прошедших событий и обретения душевного равновесия. Вообще, материальные ценности, вещи будут в эти дни доставлять вам удовольствие, радость. Поэтому и покупка вещей в магазине будет для вас радостным событием. Более того, вы сможете выбрать тот товар, который будет отвечать самым взыскательным требованиям с точки зрения эстетики и качества.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам на этой неделе вести активный образ жизни, много общаться, совершать поездки и развлекаться. В вашей жизни возрастает роль друзей, знакомых и единомышленников. Не отказывайтесь от предложений провести время в дружеском кругу, в клубах по интересам, на пикниках за городом. Целью этой недели должно стать получение новых впечатлений и расширение круга дружеского общения. В этом вы не только преуспеете, но и найдете неиссякаемый источник положительных эмоций. Это жизнерадостный период, когда вы будете очень хорошо внешне выглядеть и окружающие не оставят это незамеченным. На выходных хорошо ходить в парикмахерскую, в салон красоты. Подумайте, можно ли сделать себя еще более привлекательными и неотразимыми? Наверняка вам это удастся. И вы сможете приятно удивить друзей и возлюбленных. Вы вряд ли сможете усидеть дома, и будете использовать любой малейший повод, чтобы куда-нибудь съездить, или с кем-нибудь познакомиться. Собственно говоря, эта неделя как раз хороша для контактов, поездок, знакомств. В поле вашего зрения появятся новые люди, общение с которыми будет увлекательным и полезным одновременно.