Чего ждать каждому знаку зодиака от 2021 года

Оказывается, в грядущем году планеты перевернут жизнь всех знаков зодиака с ног на голову. Как именно, рассказал астролог Руслан Суси.

Перед вами две таблетки – красная и синяя, если выберете синюю и станете заниматься самообразованием, саморазвитием, обратите внимание на отношения с друзьями, на общественно полезную деятельность, то удача не ускользнёт от вас. Если выберете красную и пойдёте по пути конфликтов из-за собственности, то, конечно, кое-что отберёте, но затратите много нервных и физических сил. Не исключаю того, что некоторые Овны умудрятся выпить коктейль сразу из двух таблеток. Как астробармен, не рекомендую этого, но уважаю ваш выбор заранее.

Вам придётся больше обычного прыгать и бегать, бодаться и бороться. Возлагайте надежды на ваш интеллект, дабы направить эту мощную энергию на благо нашей цивилизации и вас лично. Вы станете в 2021 году надеждой человечества, своеобразным Нео, задача которого – сломать Матрицу. В общем, это год, когда Тельцы станут немного Водолеями, ибо из этого знака к вам потечет соответствующая энергия. Вы сможете решиться на многое, что казалось ранее недоступным в области профессии и отношений, сможете что-то изобрести и реформировать.

Этот год имеет больше плюсов – это отразится на вашей работе, на путешествиях, которым будут завидовать ваши неприятели. Практически весь год в вашем знаке будет находиться Восходящий Узел Луны, притягивая к вам нужных людей, нужную информацию, я уже не говорю про водолейного Юпитера, который даст вам космическую поддержку в делах, касающихся образования, религии и в ситуациях, требующих юридической консультации.

Это год, когда вам нужно рассчитывать на самого себя, остальные по разным причинам могут вас подвести или просто оказаться неспособными выполнить обещанное. За этот год вы либо приобретёте доверие людей, которые увидят, как вы решаете сложные задачи, либо потеряете часть поддержки людей, если не сможете достойно справиться с трудностями. У вас будут и периоды удач, особенно во время забегания Юпитера в знак Рыб с 14 мая по 28 июля, но в целом год советует планировать свои дела более экономно, по возможности снизить финансовые риски.

Яркое время для Львов! Наступающая Эпоха Воздуха поставит перед вами уже в 2021 году вопросы, связанные со взаимоотношениями с людьми, которые, увы, не решаются при помощи силы и убеждений, вам понадобится больше полагаться на добрые слова, на диалог и компромисс иначе вы останетесь в меньшинстве. В этом году, тем не менее, множество Львов достигнут известности, смогут заявить о себе и своих идеях. Львов, которые занимают руководящие должности, ждут внезапные проверки, испытания, которые, опять-таки, вы сможете успешно пройти, опираясь на доверие и хорошие отношения с другими людьми.

В этом году вам нужно все доводить до совершенства, отсекать лишнее, концентрироваться на главном в тех проектах и делах, которые вы смогли несмотря на шторма 2020 года продвинуть вперёд. Успех будет спрятан в улучшении уже достигнутого. С мая по июль у вас будет хорошее время, чтобы наладить контакты с людьми, совершить важную поездку, выступить со своими идеями, сдать нужный экзамен. Весь год благоволит укреплению вашего здоровья – как это сделать, вы знаете лучше других.

Вам приятно писать прогноз: всё у вас получается вроде бы хорошо – и личная жизнь, и работа/образование. Будет и вдохновение что-то сотворить, что-то изобрести, начать новое дело. Если вы будете более открытым к новым идеям, к экспериментам, то это только добавит вам возможностей в будущем. Есть только один минус – все Весы, которые предадут идеалы Урана (это свобода, равное отношение ко всем людям, борьба с консерватизмом и бюрократией), могут столкнуться с какими-то неожиданными потерями, ухудшением здоровья, нервными перегрузками.

В этом году у вас хорошие шансы быстро адаптироваться к чему-либо, освоить новые навыки. Затрат времени и труда может потребовать ваш дом, другая недвижимость, которую вы, например, используете по работе, причем есть основания полагать, что если эта сфера окажется забытой, то это приведёт к конфликтам по линии партнёрских отношений. В целом партнёрские отношения в этом году, как магазин китайских петард и хлопушек, в котором нужно вести себя осторожно и уж точно не пытаться зажигать там спичку. В этом году весной-летом у вас будет всплеск креативной энергии, которая принесет вам доходы. Примерно в это же время вас порадуют своими успехами ваши дети.

Вам судьба раздала хорошие карты на этот год: есть козыри, например, благодаря которым у вас откроются возможности в области учёбы и самообразования. Если вы задумали сменить транспорт, наметили путешествия, то шансы успешно осуществить эти планы у вас высоки. С мая по июль у вас возрастут возможности решить какие-то дела, связанные с недвижимостью, улучшить качество вашего жилья, что-то полезное прикупить для дома. Уран в этом году может периодически беспокоить вас в сфере здоровья: его епархия – нервная система, и если вы позволите себе стрессы, то могут появиться проблемы в виде других расстройств организма.

В этом году ваш знак покидают сразу два тяжеловеса: Юпитер и Сатурн, а значит, время резких перемен уходит, думаю, вы не против этого. Акцент смещается в сферу ваших доходов и расходов, где ожидается большой круговорот – будут и траты, особенно на детей и развлечения, но будут и доходы. Предостережение тем, кто склонен к риску в финансовой сфере – этот год не советует рисковать без необходимости. В личной жизни возможны нежелательные перемены, особенно если вы станете искать приключения. По-прежнему будет в силе тема глубокой внутренней трансформации, ибо Плутон ещё в Козероге.

У вас майка лидера в этом году: очень много энергий Космоса брошено на ваш участок зодиака. Перед вами, таким образом, стоит задача направить эту энергию с наибольшей пользой для общества и себя, причём если вы станете грести всё себе, то Космос этого не поймёт. Тем не менее, энергия к вам пойдёт самого разного характера, не всё гладко будет на работе, могут быть нововведения, которые вам не понравятся. К тому же созревает ситуация, связанная с вашим домом или квартирой, которая нуждается в каком-то ремонте или улучшении.

Скопление планет в Водолее настоятельно вам советует подумать о своём здоровье и о том, что вы представляете собой не просто тело, которому нужны деньги для удовлетворения потребностей, но и дух, и чем глубже вы погрузитесь в понимание самого себя, в свою психику и в то, что формирует эту психику, тем лучше для этого года. Конечно, кратковременный вход Юпитера в Рыбы с 14 мая по 28 июля принесет удачу, будет расширение возможностей, но в целом год советует для достижения успеха идти к цели без лишнего шума и не рисковать за рулём.

Желаю Счастливого Нового 2021-го Года!

астролог Руслан Суси