Январь – лучшее время активизации помощи Солнца

Ранее мы уже писали об энергиях четырех Благородных помощников года, активизация энергии которых помогает получить ощутимую помощь и поддержку пространства.

Хорошая новость заключается в том, что в январе наступает лучшее время для активизации одного из годовых Благородных – Великого Ян или Солнца.

Дело в том, что местоположение Великого Ян в год Крысы в любом помещении – северо-восток-1 (треть северо-востока, примыкающая к северу, или компасный диапазон 25 - 35 градусов). Это земная ветвь Чоу или земная ветвь Быка.

А январь – месяц Быка. Поэтому в январе энергия в позиции северо-восток-1 будет самой сильной в году. Соответственно, самой сильной и действенной окажется и поддержка Великого Ян. Конечно же, если вы активируете его в правильное время.

Напоминаю, что активизация энергии Солнца особенно благоприятствует мужчинам, как в карьере, так и в сфере отношений, помогает женщинам получить помощь от мужчин, стимулирует реализацию идей, а также помогает рассеивать мрак, преодолеть депрессию и справиться с неприятными переживаниями.

Я выбрала для вас две хорошие даты для активизации Великого Ян в период каникул: 6 января в час Петуха и 7 января в час Собаки.

Некоторая сложность заключается в том, что в разных населенных пунктах китайские двухчасовки начинаются в разное время по местным часам.

Я предлагаю вам использовать усредненное и для правильности усеченное время – 6 января с 18.00 до 19.00, а 7 января - с 20.00 до 21.00 по вашему местному времени.

Итак, что нужно сделать?

Стоя в центре всего помещения с обычным туристическим компасом, нужно найти у внешней стены вашего дома или квартиры область, соответствующую сегменту 25 - 35 градусов. В указанное время энергию в этой области нужно запустить или активировать. Для этого необходимо установить здесь так называемые активаторы энергии: комнатный фонтанчик или вентилятор. Активаторы можно установить прямо на полу или на невысокую подставку.

Структура на 6 января носит название «Птица, падающая в гнездо». Это очень благоприятный расклад, всегда сулящий что-то хорошее, какое-то везение и легкую Удачу.

Во время действия структуры хорошо дополнительно и себя разместить в северо-восточном секторе, посидеть здесь в указанный час спиной на северо-восток.

Расклад на 7 января называется «Маленькая змея превращается в Дракона». Хотя бы по названию можно судить, что структура стимулирует некий рост и перспективное развитие. Чего вам искренне и желаю!

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики

(Фэншуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)