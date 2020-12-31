Тайная формула новогодней недели

2-3-2 – так выглядит формула Новогодней недели с 28 декабря по 3 января.

Основной акцент – начало и конец праздничной недели (двойки – 28-29 и 2-3 января) будут более благоприятными по энергии влияния планет чем середина недели со среды по пятницу (30.12 по 1.01). Но с поправками.

Условно говоря, понедельник и вторник (28-29.12) не являются однозначно позитивными днями. Однако воздушная, ещё растущая Луна в Близнецах и благоприятный тригон Солнца с Ураном в знаках земли в понедельник, 28 декабря, создаёт вполне конструктивный фон, способствующий практичным догадкам и хорошей смекалке в самых разных деловых ситуациях. Тем не менее, нужно учесть, что два противоречивых аспекта Луны с Венерой и Нептуном в первой половине дня могут способствовать появлению непроверенной, ложной информации, непонимания и временных затруднений в контактах. Опасайтесь ошибок в работе и невнимательности, в том числе в финансовых расчётах.

Вторник, 29 декабря, лишён проблемных аспектов с участием Луны, однако, как и в понедельник, первая половина этого дня по причине стандартного положения «Луна без курса» неэффективна для активных дел, назначения встреч и новых контактов. Остальная часть дня станет более предсказуемым периодом.

Полнолуние, 30 декабря, (06.30 утра) на фоне конфликтов Венеры с Нептуном и Луны с Меркурием станет эмоционально более сложным днём. Основная сфера проблем – высокая вероятность краж и обманов, потеря информации, неудачные контакты, коммуникативные сбои, сложные дорожные условия.

Четверг, 31 декабря, – две неприятные связи транзитной Луны с Плутоном (11 утра) и Марсом (около 17 час), а затем период «Луны без курса» (до 22 ч по мск) формирует слишком напряжённый день, требующий терпения и спокойствия в большинстве процессов. Старайтесь избегать конфликтов, осторожней с колюще-режущими предметами.

Первый день нового года, 1 января, сразу после полуночи за счёт аспектов транзитной Луны в ярком Льве передаст нам привет от главных действующих лиц 2021 года – Юпитера и Сатурна. Это похоже на слова из известной песни: «я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она….». В общем плане до 12 часов дня 1 января лучше отдыхать – личные интересы граждан будут превалировать перед компанейскими, возможно сорвутся какие-то прежние договорённости и встречи с друзьями.

Однако со второй половины дня 1 января общая палитра влияний планет будет вполне оптимистичная. Субботу, 2 января, украсит благоприятный союз Луны и Венеры в самой середине дня – и этот день претендует на лучший для проведения праздничных посиделок и встреч. Не выглядит проблематичным и воскресенье 3 января – транзитная Луна в Деве после обеда создаст единственный гармоничный аспект к Урану, нередко сопутствующий неожиданным новым знакомствам и приятному дружескому общению.

Счастливого Нового Года!

Serg Korablev