Как начать новый год с чистого листа

Начать новую жизнь с 1 января – кто из нас не мечтал об этом?

Конечно же, это возможно, иначе зачем нам столько традиций по поводу новогодних желаний?

Но все подобные практики начинаются с главного – планирования и визуализации. Попробуем разобраться, что нужно делать.

Итак, шаг 1 – четко написать все, что хочется оставить в старом году и только после этого приступать к другому списку – того, что хочется воплотить в новом. Без освобождения места новое не притянется.

Шаг 2 – посмотреть на список и выделить то, что важнее всего для вас, те цели, которые вы считаете самыми важными для реализации в новом году, и те, которые второстепенны.

Шаг 3 – визуализируйте. Представляйте себя и цель, которой вы обладаете. Представляйте, что будет, когда вы уже достигните желаемого, как вы будете себя чувствовать, кто будет вас окружать, какие эмоции будут вас наполнять.

Шаг 4 – материализуйте. Поймайте и осознайте то состояние, которое вы испытали в предыдущем шаге, а затем нарисуйте его, можно слепить фигуру, использовать графический редактор, любой другой материальный предмет – главное, чтобы вы зафиксировали свое состояние. Оставьте то, что получится на видном месте, как напоминание о вашей мечте. Этот предмет будет не только напоминать, но и менять окружающее пространство, направляя вас в сторону встречи с вашей целью.

Диана Сабитова