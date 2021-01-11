Астролог назвала самые удачные месяцы в 2021 году

Нейроастролог Анна Андросова уверена, что 2021-й год будет намного легче, чем 2020-й.

И хотя обстановка в мире стабилизируется и появятся новые возможности для развития, многие знаки зодиака могут не добиться того, о чем мечтали. В какие месяцы удача будет плыть в руки, а когда придется потрудиться астролог?

Овны после тяжелого 2020-го могут расслабиться. Им будет хотеться, что все желаемое приходило само, но, к сожалению, так бывает крайне редко. Для того чтобы реализовать свои мечты, придется потрудиться. Наиболее благоприятные месяцами для Овнов станут февраль, апрель, июнь и декабрь, а проявить осторожность лучше в июле и октябре.

Тельцам придется научиться становиться спокойнее в новом году. Их ждет много потрясений, поэтому стоит задуматься об укреплении нервной системы: заняться йогой или начать медитировать. Несмотря на это год будет очень удачным с финансовой точки зрения. Наиболее удачными станут май, сентябрь и декабрь. Не стоит принимать важные решения и рисковать во второй половине января, феврале, августе и сентябре.

Близнецы будут наслаждаться жизнью в 2021 году. Это будет легкое и счастливое время для них. Если же они проявят немного упорства, то могут достичь невероятных вершин в карьере. Удачное время действий январь, апрель и октябрь. Не стоит суетиться в марте, июне и декабре.

Раки в 2021 году могут кардинально изменить свою жизнь: закончить токсичные отношения, поменять нелюбимую работу, прекратить ненужные связи. Этот год станет для них финальным рывком из неприятных тенденций 2020 года. Наиболее удачными периодами станут март, вторая половина мая, июнь и ноябрь. Внимательнее и осторожнее стоит стать в апреле и сентябре.

Львам в новом году будет непросто. На них будет обращено особое внимание, а это только прибавит стресса. Однако нет никаких сомнений, что представители знака зодиака справятся со всеми трудностями. Удачным временем станет апрель и декабрь, а сбавить обороты лучше в феврале, мае, августе и ноябре.

Девы могут расслабиться: 2021 год для них время пожинать плоды. В целом год пройдет спокойно и без потрясений, а если и будут какие-то сюрпризы, то исключительно положительны. Самыми благоприятными месяцами станут январь и май, а неблагоприятными — март и сентябрь.

Весы могут поменять свой социальный статус: заключить брак, разбогатеть, получить большое повышение. Главное для Весов проявить себя, иначе можно упустить все возможности. Удачные месяцы для Весов — февраль, июнь и октябрь, лучше не рисковать в декабре.

Для Скорпионов этот год будет полон взлетов и падений. Все будет зависеть лишь от взгляда знаков зодиака на ситуацию. В 2021 году Скорпионы узнают, как они могут проявить себя в сложных ситуациях. Но будут и положительные аспекты. Возможен значительный рост доходов и развитие карьеры. Успех будет сопутствовать Скорпионам в марте и июле, рассчитывать на себя стоит в феврале, мае и августе.

Стрельцы проведут новый год с легкостью. Их ждет много общения, поездок, работы и интересных проектов. Звезды будет поддерживать представителей знака зодиака в феврале, апреле, августе и октябре. Сложными месяцами покажутся март и июнь.

Для Козерогов 2021 год станет подготовкой к будущим свершениям. Их ждут новые открытия, свершения и перспективы, но к ним нужно подготовиться. Активно действовать можно в январе, марте и сентябре, сбавляем обороты в апреле и июле.

Значимый год будет для Водолеев. Успехи представителей знака зодиака привлекут много внимания, как со стороны важных людей, так и от завистников. Благоприятными будут январь, февраль, апрель, июнь, октябрь, декабрь. Проявить осторожность стоит в мае, августе и ноябре.

Для Рыб 2021 год будет разгоночным перед успехами в 2022-м. Время для набора сил и энергии, обучения и получения нового опыта. Удачные месяцы: март, май, июль, ноябрь. Неблагоприятными покажутся июнь, сентябрь и декабрь.