Тратьте деньги с умом — финансовый гороскоп на 3 января

Праздники все еще вытягивают из вас деньги. Самое время последить за расходами.

Овен ‌‌

Овнам в этот день звезды советуют не торопиться браться за урегулирование сложных вопросов. Велика вероятность потерпеть неудачу в любом деле. Есть риск недостаточно обдуманных поступков. Отношения с начальством могут сложиться нервные и непостоянные. Производственная практика и стажировка может проходить с осложнениями.

Телец

Тельцам в этот день предстоит позаботиться о своей деловой репутации. Дело в том, что возможно, что за вашей деятельностью будет вестись наблюдение со стороны фискальных властей. При обнаружении нарушений вы можете получить административное взыскание. Поэтому, первая и главная рекомендация на этот день – соблюдайте законы и служебные инструкции.

Близнецы

Типичным Близнецам свойственно распыляться на множество дел и направлений. Если вы полагаете, что сможете всюду успевать и справитесь с несколькими делами параллельном режиме, то, вероятно, вы переоцениваете свои способности. То, что вам удавалось это раньше, вовсе не означает, что сегодня вы окажетесь столь же быстрыми и удачливыми в делах – скорее наоборот.

Рак ‌‌

У Раков в этот день многие дела пойдут с осложнениями. Вы почувствуете усиление нестабильности во внешних обстоятельствах, вам, вероятно, придется работать в неблагоприятных условиях. Это особенно относится к тем, кто по роду деятельности вынужден часто контактировать с клиентами, заказчиками. Не следует полагаться на свою память – лучше записывайте и уточняйте пожелания клиентов.

Лев ‌‌

У Львов в этот день осложняются дела. Вас может преследовать полоса невезения. За что бы вы ни взялись, все будет валиться из рук. В профессиональной деятельности старайтесь сохранить доброжелательные отношения с коллегами – не делайте никому критических замечаний. И тогда вам не придется выслушивать критику в ответ. Берегите нервную систему от стрессов.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды не советуют втягиваться в рискованные финансовые авантюры. Не поддавайтесь на уговоры вложить деньги в рискованные проекты – в этом случае вы рискуете расстаться со своими деньгами навсегда. Самодеятельность нежелательна, поскольку она может привести к неожиданным осложнениям. Делайте ровно столько, сколько вам поручило начальство, ни больше и ни меньше.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют воздерживаться от ведения переговоров. Постарайтесь по мере возможности делегировать свои полномочия по контактам с клиентами кому-то из коллег. Дело в том, что вы сейчас можете оказаться недостаточно внимательными и терпимыми. Вам может показаться, что перед вами невыполнимые, нереальные задачи. Воздержитесь от потенциально конфликтных ситуаций.

Скорпион

Скорпионам в этот день звезды советуют воздерживаться от работы с документами и не планировать деловых свиданий. Сдерживайте в себе критичность по отношению к окружающим – это может осложнить контакты. Если вы заставите себя хотя бы немного сбавить обороты, иногда останавливаясь и задумываясь, то это улучшит результативность вашей работы.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют постоянно помнить о том, что жить нужно по средствам. А это значит, что расходные статьи вашего бюджета должны соответствовать доходным статьям. Возможно, вы будете склонны перерасходовать средства. Не лучшим образом могут складываться отношения с начальством, которое может озадачить вас новыми распоряжениями, выполнить которые будет нереально.

Козерог

В интеллектуальной деятельности Козерогов сегодня может невероятно усилиться активность. Вы можете генерировать огромное количество идей и планов, один гениальнее другого. Однако до воплощения сегодняшних идей в реальность – дистанция огромного размера. И сейчас самое лучшее – просто фиксировать, записывать на бумагу или в файл документа на компьютере все свои идеи.

Водолей

У Водолеев в этот день могут возникать ситуации, способные увести вас с правильного пути. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, следует быть разборчивее в контактах. Не вся информация, которая будет доходить до вас, будет правдивой. Желательно не вступать в деловые контакты с людьми, которые ведут себя странно и которые явно что-то скрывают от вас.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют отдавать предпочтение индивидуальным видам деятельности. Если же вы работаете в творческом коллективе, бригаде, в которой каждый выполняет только свою отдельную функцию в общем производственном процессе, то такая работа будет идти с осложнениями. Возможны споры и разногласия, что может сильно замедлить темп работы.